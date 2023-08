Sõpruses ja Elektriteatris linastub eriprogramm "Filmitud Veneetsias"

"Veneetsia, Kuu ja sina" (Venezia, la luna e tu)

Režissöör: Dino Risi

1958

See on režissööri Dino Risi armastuskiri legendaarse näitekirjaniku Carlo Goldoni 18. sajandi Veneetsia komöödiatele, mis olid kohati kerglase sisuga, aga see-eest väga populaarsed ja rahva poolt palavalt armastatud.

Film "Veneetsia, Kuu ja sina" peategelane on casanova-gondoljeer Bepi. Mees, kellel on igas sadamas oma tüdruk ja kes satub pidevalt romantilistesse sekeldustesse. Nüüd, kui ta on just hõivatud kahe võluva ameerika turisti lõbustamisega, hakkab tema paarimees (mootorpaadiga!) Toni võrgutama Bepi nooruspõlvekallimat Ninat.

"Veneetsia, Kuu ja sina" linastub kinos Sõprus 5. septembril kell 19, Tartu Elektriteatris 5. septembril kell 18.

"Tundmatu veneetslane" (Anonimo Veneziano)

Režissöör: Enrico Maria Salerno

1970

Veneetsia muusikut Enricot tabab ravimatu haigus. Mees lepib kokku kohtumise oma endise naise Valeriaga, kes elab nüüd uue mehega teises linnas. Enrico oma seisundist Valeriale ei räägi. Nad kõnnivad lihtsalt mööda Veneetsia tänavaid ja kanaleid, meenutavad vanu kauneid aegu.

Salvestusstuudios peab Enrico mängima klassikalist kontsertteost "Tundmatu veneetslane", mis hiljuti avastati, kuid mille helilooja pole teada. Kas vana arm lööb uuesti lõkkele, see selgub imelises Stelvio Cipriani muusika ja Veneetsia vaadetega filmis.

"Tundmatu veneetslane" linastub kinos Sõprus 6. septembril kell 19 ja Tartu Elektriteatris 6. septembril kell 18.

"Surm Veneetsias" (Morte a Venezia)

Režissöör: Luchino Visconti

1971

Legendaarse itaalia režissööri Luchino Visconti filmi "Surm Veneetsias" (1971) aluseks on Thomas Manni samanimeline novell (1912). Mõlemad räägivad loo Gustav von Aschenbachist, keda vaevab kinnisidee täiuslikust ilust.

Hüpnootiline imelise muusikaga linateos, mis naelutab end vaatama ja jääb mällu igaveseks.

"Surm Veneetsias" linastub Tartu Elektriteatris 7. septembril kell 18 ja kinos Sõprus 8. septembril kell 19.

"Leib ja tulbid" (Pane e tulipani)

Režissöör: Silvio Soldini

2000

Mitmete festivalide (Сannes, Toronto, PÖFF) programmides olnud film "Leib ja tulbid" räägib koduperenaisest Rosalbast ja tema eneseotsingutest. Rosalba satub perepuhkuse ajal hingelisse ummikseisu ja selle asemel, et olla koos oma abikaasaga, hääletab ta suvalist autot ja otsustab koju põgeneda.

Teel tekib tal aga impulsiivmõte hoopis Veneetsiasse põigata. Tõelised seiklused ja naise n.ö vabanemine algavad just imelises Veneetsias. Kunagi ei ole hilja alustada uut elu!

"Leib ja tulbid" linastub Tartu Elektriteatris 8. septembril kell 18 ja kinos Sõprus 9. septembril kell 19.

Filmid linastuvad originaalkeeles, eestikeelsete subtiitritega.