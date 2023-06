Ivar Murd Sõpruse välikinost: meile tundus, et Tallinnas on sellisest asjast puudus

Noblessneri sadamas alustab Sõpruse välikino. Räägi tagamaadest, kust selline otsus?

Eesti suvi on nii magus aeg ja inimesi on tuppa kinno meelitada võrdlemisi raske, seega otsustasime oma Kai kino kolida Noblessnerisse õue, et inimestel oleks võimalus näha mõnusat suvekino mere ääres. Tunda ennast hästi ja koos päikeseloojanguga nautida maailma parimat kinoklassikat. Neljapäevast siis pühapäevani, kui pole just teisiti märgitud.

Aga kas võib öelda, et, et suvel siis Sõpruse numbrid langevad? Või on see lihtsalt paratamatus, sest kassahitte te ju ei näita? Uut "Indiana Jonesi" samas näitate!

"Indiana Jonesi" me näitame, jah. See on osa kinoajaloost, et seda mitte näidata tundub natukene kummaline. Aga numbrid... Ma ei tea, seda ei saa ka päris öelda, sest kui ma olen vaadanud ajalugu, siis üleüldiselt on nagu suviti olnud numbrid võrdlemisi head, aga seal sees on olnud Filmilindifestivalid ja igasugused muud asjad, seega meil on alati olnud sellist alternatiivset õuetegevust suvel.

Küll aga selle aasta mai, mis tuli pärast seda pikka ja kohutavalt järjekordset talve, mille puhul tundub, et see läheb igal aastal ainult raskemaks, siis kõndisid kõikide kinode juhid selliste natukene tusaste nägudega ringi, sest mai oli natukene aeglasem. Aga praegu juuni ja kõik muu on juba täitsa korralik, käiakse rõõmuga kinos, kurta ei saa.

Aga kui palju Eestis üldse tehakse seda välikino? Kui palju teil konkurente on, kas Tallinnas keegi konkureerib üldse?

Tallinnas sellist püsivat välikino ei ole, siin on küll käidud ja tehtud, on olnud erinevaid erinevaid üksikuid asju, kuid sellist püsivat asja meil ei ole ja tunduski, et sellest on nagu puudu, et võiks Tallinnas ka olla midagi sellist, kus sa saad viimasel hetkel otsustada, et okei, mängib "Trainspotting" või mida iganes, tahaksin minna seda vaatama. Kunagi oli ju Katusekino...

Viru keskuse katusel, õige!

Just, aga seda nüüd ei ole ammu-ammu olnud. Seega ma võiks öelda, et võrdlemisi sarnase programmikontseptsiooniga välikino tuleb nüüd Noblessnerisse.

Eestis on üks eripära veel, et meie õhtud on suhteliselt valged, aga kui väljas on valge, siis on keeruline filmi vaadata. Mis te selles osas olete ette võtnud?

Meil on ekraan Proto avastuskeskuse sees ehk need suured Proto metalluksed lähevad lahti, sealt tagant tuleb välja ekraan ja projitseerimine käib ekraani tagant ja toast.

Noh, me alguses – muidugi mina eriti – enesekindlalt arvasime, et saame ikkagi väga-väga vara hakata filmi näitama. Tegime sel nädalal esimesed testid ja nüüd toimubki meil projekti vahetus, tuleb 30 protsenti tugevam projektor. Balti võimsaim rendiprojektor, kui kellelgi selline asi hammast verele ajab! Projektorivennad tulge kõik kohale.

Eks me tahame alustada võimalikult võimalikult vara, praegu on plaan selline, et juulis alustame igal õhtul kell 22 ja augustis kell 21, sest mida päev edasi, seda lihtsam seda teha on. Aga võib nüüd öelda ka oma kogemuse põhjal tõesti, et Eesti on päris ere koht välikino tegemiseks.

Aga kuidas ilm mõjutab, kui paduvihma sajab, mis siis saab?

Kui paduvihma sajab, siis toimub filmiseanss toas, sest seal samas kõrval on meie Kai saal. Seega oleme valmis näitama filmi nii toas kui õues ehk kui ilm meid ei soosi, siis lihtsalt kolime asjad tuppa ja keegi vihma käes istuma ei pea.

Programmist võid ka natukene rääkida. Välikino asub Noblessneri ja minu mõte liigub kohe merefilmide peale. Wes Andersoni "Mereelu Steve Zissou seltsis" näitate, mis sobib igati sinna kohta, aga mida veel?

Augustis tuleb ka "Lõuad", seega meri on meile hingelähedane! Hiljutiste uudiste taustal me "Titanicut" näitama ei hakka, see tundub natukene kohatu...

Aga mis alustel te selle programmi kokku panite? Kuidas need valikud sündisid?

Esiteks valisime filme Püha Sõpruse hittide seast ehk filmidest, mis on viimase kahe aasta jooksul meie klassikaprogrammis väga menukad olnud ja mille puhul me ise tundume, et neile tahaks veel ühe seansi teha või siis sellised filmid, mida tahtsime ise väga õues vaadata.

See väike Godard'i miniretrospektiiv on kindlasti asi, millele mina tähelepanu pööraksin. Seda võimalust tuleks kindlasti kasutada, sest ma tean, et väga paljusid nendest ei ole hiljuti Eestis näidatud. Tõsi, "Viimast hingetõmmet" me küll ise näitasime hiljuti.

Seal on ka filme, mis lihtsalt sobivad Noblessneri vaibiga. Ma "Kurbuse kolmnurga" puhul vist ei pea selgitama, miks see niimoodi on, aga ka "Marie Antoinette" sobib suvisesse Noblessnerisse väga hästi.

Juulikuu kava on väljas, mainisd, et augustis näitate "Lõugasid", aga mis augusti valikus veel on?

Koos Goethe Instituudiga on meil suur au tuua vaatajate ette lausa kuus Wim Wendersi filmi. Cannes'is tuli tal uus film välja, me näitame vanemaid: näha saab tema road movie triloogiat, "Paris Texast", "Buena Vista Social Clubi" ja augusti viimane linastus on "Wings of Desire". Oled sa seda hiljuti vaadanud? See on täiesti super teos.

Ma olen vaadanud hiljuti "Paris Texast" ja see on ka täiesti super teos ning imeline asi, mida õues vaadata.

Jah, ma usun ka, et "Paris Texas" sobib sinna nagu rusikas silmaauku, keskkond ja eeldatavasti ka augustikuumus, need klapivad väga hästi omavahel.

Räägime mõnest detailist ka veel. Kui palju raha tuleb välja käia? Ja heli kuuleb vist klappidest?

Kinoseanss toimub meil läbi silent disco klappide ja nende klappide rent on 10 eurot. Proto suvetrass on avatud kõigile, seal saab viibida terve linastus aja ja

lihtsalt ka hängida. Kohti on kinos 120, aga mõne seansi puhul tundub, et peame hakkama kohti kiiresti juurde tekitama, sest "Kurbuse kolmnurk" ja "Trainspotting" on juba praegu nii populaarsed, et sinna vist ei mahu kõik inimesed ära. Kuid ära me kedagi ei saada, innustame ikka tulema ja osa võtma.

Lõpetuseks uurin siia otsa ühest teisest suvisest kinoprojektist veel. Kas te teete ka tänavu festivalil Mägede Hääl kino?

Jah, Mägede Häälel tuleb sel aastal lühifilmide kino "Družba", kus meil on suurepärane valik parimaid lühifilme nii Sundance'ilt, Berliini filmifestivalilt ja South by Southwestilt, aga ka kodumaist toodangut.

Enamikke neist vist ei olegi Eestis varem näidatud?

Ma võin eksida, kuid minu teada näeb kõiki filme Eestis esimest korda, välja arvatud kodumaist. Nende filmide sissejuhataja ja nii-öelda kinopealik on seekord Tristan Priimägi.

See Mägede Hääle kino tuleb kindlasti väga tore, see kinoprogramm on üldse igal aastal üllatavalt popp olnud ja sinna Peipsisse Kauksi puhkeküla endisesse kinno sobib see eriti hästi, see ruum on selleks loodud.

Eelmisel aastal ma, ma võin eksida, aga meil oli seal vaatajaid vist lõpuks kusagil 500 ringis, et sellest võeti väga palju osa ja see läks inimestele väga korda ja see on väga tore. Rõõm näha, et muusikafestivalil viitsitakse muuhulgas vaadata ka ka filme. Saundil tuleb ka kino! "Suur-sadama-Sõprus"!