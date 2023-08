Kinos Sõprus toimuvad Balti filmipäevad

22. ja 23. augustil toimuvad kinos Sõprus Balti filmipäevad. Üritus toimub juba seitsmendat korda ning kahel järjestikusel õhtul jõuab ekraanile Läti ja Leedu viimaste aastate filmiparemik. Filmid on eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega ja linastused on tasuta.

Balti filmipäevade avafilm on PÖFFil parima Balti filmi auhinna võitnud "Poeet" ( režissöörid Giedrius Tamoševičius ja Vytautas V. Landsbergis). Ajaloolise draama sündmused leiavad aset teise maailmasõja järgsel ajal Leedus. Filmi peategelased on küll välja mõeldud, aga valdav osa sündmusi põhineb tõelistel ülestunnistustel, avaldatud faktidel ja mälestustel.

Näitamisele tuleb ka parimale rahvusvahelise filmi Oscarile esitatud Läti mängufilm "Jaanuar" (režissöör Viesturs Kairišs), mis jälgib 19-aastase läti poisi eneseotsinguid, armumist ja püüdlusi võidelda vabaduse eest murrangulisel 1991. aastal. Filmi stsenaristid on Viesturs Kairišs, Andris Feldmanis ja Livia Ulman ning üht olulist karakterit filmis mängib Juhan Ulfsak. "Jaanuar" on ühtlasi ka esimene Läti film, mis võitis parima rahvusvahelise mängufilmi auhinna Tribeca filmifestivalil Ameerikas.

Vaatajate ette jõuab ka ulmefilm "Ellujäämisaeg" ("Vesper", režissöörid Kristina Buožytė ja Bruno Samper). Leedu ulmemuinasjutt, mis saavutas kõigest kahe nädalaga esimese koha USA VOD edetabelites, viib vaataja postapokalüptilisse klassiühiskonda ajal, mil Maa ökosüsteem on praktiliselt hävinenud. Loo peaosas on Vesper, kes võitleb enda ja oma voodihaige isa ellujäämise eest.

Filmipäevad lõpetab komöödia "Ema, naerata veel" (režissöör Elza Gauja). See on lugu kolmest üksteisest võõrandunud õest, kelle ema äkksurm Soomes toob nad taas kokku. Et täita emakese viimane soov olla maetud kodumaal, võtavad nad ette reegleid trotsiva teekonna tagasi Lätti.

Balti filmipäevad toimuvad paralleelselt Eestis, Lätis ja Leedus, tähistamaks Balti keti aastapäeva. Eesti filmidest linastuvad Riias mängufilm "Kalev" (rež. Ove Musting) ning animafilm "Kaka, kevad ja teised". Vilniuses näidatakse dokumentaalfilmi "Machina Faust" (rež. Kaupo Kruusiauk) ning mängufilm "Kalev" linastub Vilniuses ja Kaunases.

Filmipäevadel osalemiseks tuleb eelnevalt broneerida tasuta pilet kino Sõprus kodulehel või kinokassas.