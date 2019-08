Balti filmipäevade korraldaja: Leedu ja Läti filmid jõuavad meie kinodesse harva

Filmipäevade eesmärgiks on juhtida tähelepanu Baltikumi viimase aja parimale filmiloomingule. Ürituse ühtseks ühendavaks jõuks on 23. august, mis on Balti keti ametlik aastapäev.

"Tegelikult sai idee alguse EV100 raames, kui kõigi kolme Balti riigi filmiinstituudid soovisid publikuni naaberriikide filmiloomingut tuua. See juhtub tegelikult päris harva, kui Eesti kinolinale jõuavad Läti ja Leedu filmid ja samamoodi on Eesti filmidega Lätis ja Leedus," selgitas festivali korraldaja Mirjam Mikk.

Miku sõnul on naaberriikide filmid väga mitmekesised ning see teeb programmivaliku väga põnevaks.

Sel aastal on programmis kaks koostööprojekti, mistõttu saab näha filmipäevadel ka Eesti autorite töid. Filmipäevadel toimub režissööride Jaak Kilmi ning Gints Grūbe dokumentaali "Minu spioonist isa" Tallinna esilinastus.

Isiklikke arhiivimaterjale, vaatlevat dokki ja taaslavastusi kasutades elustab film 1970ndate lõpu külma sõja atmosfääri, millesse on põimitud ootamatult uude ja tundmatusse maailma sisenenud noore naise Ieva väga isiklikud mälestused.

"Minu lähenemine loole oli selline, et ma ei tahtnudki asju vaadata tagantjärele, vaid justnimelt selles ajas. Sestap ma kasutan hästi palju Ieva enda päevikuid aastast 1978, kui ta hakkas kirjutama päevikuid ja fotode taaslavastusi. Et tuua aeg ja situatsioon käegakatsutavalt või tajutavalt vaatajani," selgitas Kilmi filmi sisu.

Film võeti üles nelja ja poole aasta jooksul. "Kuigi sellest ideest on üheksa aastat, kui me hakkasime ette valmistama seda. Üheksa aastat tagasi ei olnud külma sõja teema veel nii aktuaalne," arutles Kilmi, et võtted hakkasid pärast seda, kui Venemaa hõivas Ida-Ukraina ja uus külm sõda saavutas täie hoo.

"Minu spioonist isa" esilinastus kuu aega tagasi Inglismaal, Eesti esilinastus toimus juulis Tartus.

Balti filmipäevad toimuvad samaaegselt Baltikumi kolmes pealinnas – Vilniuses, Riias ning Tallinnas.