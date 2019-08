Balti filmipäevad avavad Läti ja Leedu viimaste aastate linateoste paremikku

Balti keti 30. aastapäeva raames näidatakse Artises 21. ja 22. augustil Läti ja Leedu viimaste aastate filmiloome paremikku ning kavas on kohtumised filmitegijatega. Kõik seansid on tasuta.

Filmipäevade 21. augusti avaseansil linastub Läti-Leedu-Eesti koostöös valminud ning kõrgelt auhinnatud dokumentaal Balti uuest lainest. "Ajasillad" on meditatiivne rännak läbi selle põlvkonna loodud filmimaailmate ja taaskohtumine meistritega. Film on osalenud enam kui 30 festivalil üle maailma, jaanipäeva ajal võitis dokumentaalfilmi peaauhinna Shanghai filmifestivalil. Filmi juhatab sisse eestipoolne produtsent- Riho Västrik.

Balti filmipäevade raames toimub ka režissööride Jaak Kilmi ning Gints Grūbe dokumentaali "Minu spioonist isa" Tallinna esilinastus. Isiklikke arhiivimaterjale, vaatlevat dokki ja taaslavastusi kasutades elustab film 1970. aastate lõpu külma sõja atmosfääri, millesse on põimitud ootamatult uude ja tundmatusse maailma sisenenud noore naise väga isiklikud mälestused. Filmi rahvusvaheline esilinastus toimus juunis mainekal Sheffieldi dokumentaalfilmide festivalil Inglismaal.

Kuulsa Läti kirjaniku Anšlavs Eglītisi teosel põhinev "Homo Novus" on Läti 100 raames valminud hitt, mis viib vaataja 1930. aastate Riiga, otse ekstsentriliste kunstitegelaste ning boheemkonna südamikku.

22. augustil linastub režissööri Arūnas Matelise uus dokumentaal "Suurepärased kaotajad", mis piilub kurikuulsa ning hinnatud Giro d'Italia rattavõistluse kulisside taha. See on üle 40 aasta esmakordne, kui sõltumatul filmitegijal väljaspool telejaamu on antud luba üritust filmida. Film oli ka Leedu ametlik kandidaat 2019. aasta Oscaritel parima võõrkeelse filmi ning parima dokumentaalfilmi kategooriates.

Filmipäevad lõpetab Toronto filmifestivalil esilinastunud teekonnafilm "Suve ellujääjad". Noor psühholoog Indre nõustub vastumeelselt ülesandega sõidutada bipolaarne Paulius ning enesetapukatsest taastuv Juste Palanga psühhiaatriahaiglasse. Marija Kavtaradze debüütteos võitis PÖFFil Balti filmi võistlusprogrammi.

Balti filmipäevade kava:

"Ajasillad"

21. augustil kell 17.15

"Minu spioonist isa"

21. august, kell 19.00

"Homo Novus"

21. august, kell 21:00

"Suurepärased kaotajad"

22. august, kell 17:15

"Suve ellujääjad"

22. august, kell 19:00