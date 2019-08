Oscari nominatsioonile kandideerivad nii "Tõde ja õigus" kui ka dokumentaalfilm "Surematu"

Komisjoni, kes valisid Eestit esindava linateose, kuulusid: filmiajakirjanik Hendrik Alla, näitleja ja režissöör Maria Avdjushko, produtsent Evelin Penttilä, levitaja Mati Sepping, filmikriitik ja PÖFF-i juht Tiina Lokk ja mullu Eestit esindanud filmi lavastaja Liina Triškina-Vanhatalo. Plussidena tõi komisjon esile hästi mugandatud stsenaariumi, milles pinge püsib, aga ka ilusat filmikeelt, piibellikke karaktereid ning head näitlejaansamblit.

Sel aastal esitatakse Eestist esmakordselt Oscarile teinegi linateos, Ksenija Ohhapkina dokumentaalfilm "Surematu", mis on valminud Eesti-Läti koostööna. Filmi peatootja on dokumentaalfilmide tootjafirma Vesilind. "Surematu" võitis juulis Karlovy Vary rahvusvahelisel filmifestivalil dokumentaalfilmi peaauhinna ja see annab filmile õiguse ilma rahvusliku konkursita kandideerida Oscarile.

Venemaa Kaug-Põhja tööstuslinnas filmitud "Surematu" püüab mõista, mis ahvatleb inimesi vabatahtlikult maha salgama oma isiksust ja muutuma riiklikuks ressursiks. Kas inimene saab üldse olla vaba ühiskonnas, kus keerukad ja hämarad struktuurid kontrollivad nende mõttemaailma juba varasest lapsepõlvest?