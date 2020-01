Režissöör Zaida Bergroth filmist "Maria paradiis": kindlasti jätkan koostööd Eesti filmitegijatega

Eesti kinolevisse jõuab Soome-Eesti koostööfilm "Maria paradiis", mille lavastaja on Soome režissöör Zaida Bergroth. Filmi keskmes on 1920. aastatel Helsingi läheduses tegutsenud kristlik ususekt, mille asutaja oli karismaatiline, aga julm ja despootlik Maria Akerblom.

Režissöör Zaida Bergroth sõnas, et teda huvitas nii Soome lähiajalugu kui ka peategelase Maria Akerblomi lugu. "Teema tasandil huvitas mind mitte ainult see, et inimesed on võimuahned ja tahavad teistega enda huvides manipuleerida, aga ka see, et mis paneb meid uskuma selliseid inimesi ja miks me laseme end neist lummata."

Filmis teevad kaasa ka Eesti näitlejad Rein Oja, Katariina Tamm ja Ott Aardam. Kunstnik on Jaagup Roomet ning kostüümikunstnik Eugen Tamberg. Filmimispaigana kasutati Olustvere mõisa. "Kogu meeskond oli juba varem mulle tuttav, oligi huvitav näha, milline tuleb meeskond koos Eesti filmitegijatega," ütles režissöör ja kinnitas, et kogu töörühm tegi fantastilist tööd. "Just see visuaalne maailm, mida me filmis näeme, on Eesti töörühma üles võetud, kindlasti jätkan nendega koostööd, kostüümikunstnik on juba mu järgmises projektis kaasatud."

Produtsent Evelin Penttilä kinnitas, et Soomes võeti film küllalt hästi vastu. "30 000 vaatajat on ühe sellise kunstifilmi kohta väga ha tulemus," sõnas ta ja mainis, et kuigi Soome filmidega Eestis kõige paremini pole läinud, siis loodavad nad parimat. "Seekord on aga tugevuseks ajaloolise kostüümidraama külg, seega kõik, kes armastavad "Downton Abbey't", peaksid vaatama tulema."

"Maria paradiis" jõuab Eesti kinodesse alates 10. jaanuarist.