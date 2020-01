Rein Oja: Draamateater peakski olema selline, et igale ühele on midagi

Rein Oja kinnitas, et kuigi teater on tema põhiline elukutse ning seetõttu puutub ta kõige rohkem ka just teatriga kokku, siis jõuab ka filmikunst tihti tema ellu. "Ma olen päris mitmetes filmides mänginud, mis filmiti küll praegu, aga mille tulemused tulevad alles järgmisel aastal," ütles ta ja tõi möödunud aasta filmidest välja "Tõe ja õiguse" ja täispika animatsiooni "Lotte ja kadunud lohed". Samas tõi ta möödunud aastast välja ka lugemiselamuse. "Ma lugesin kõik Tiit Aleksjevi ristisõja-raamatud järjest läbi, mulle see teema väga meeldib."

2019. aastal töötas Rein Oja kokku viie erineva filmiga. "Aga need on kõik väikesed rollid, ma ei saaks öelda, et ma olen kusagil olnud 40 päeva võtteplatsil," sõnas ta ja nentis, et "Maria paradiisi" puhul oli tema jaoks uus kogemus see, et tal õnnestus mängida Soome filmis soomlast. "Soome keeles rääkida nii, et see kõlaks nagu soomlane, oli katsumus."

"Teatrikriitikud hindavad ühtpidi, publik hindab teistpidi ja meie ise kolmandat pidi," tõdes Rein Oja möödunud teatriaastale tagasi vaadates ja lisas, et ta ise peab möödunud aastat väga mitmekesiseks ja õnnestunuks. "Draamateater peakski olema selline, igaühele on midagi, mitte kõigile kõike, aga just igaühele midagi," sõnas ta.