Sel aastal peaks Eestilt tagasimakse saama kuni üheksa filmiprojekti

Seoses tuntud režissööri Christopher Nolani filmi võtetega Tallinnas on räägitud ka sellest, et Eesti riik maksab filmitegijatele kuni 30 protsenti Eestis tehtud kulutustest tagasi. Kokku peaks sel aastal fondist raha tagasi saama üheksa projekti.

Kolme aasta eest lõi kultuuriministeerium koos Eesti Filmi Instituudiga fondi Film Estonia Cash Rebate. Esimeseks aastaks eraldas riik sellele 500 000 eurot ning sellega rahastati näiteks kaht filmi - üks neist mängufilm "Igitee" ja teine täispikk animatsioon "Hodja", vahendas "Aktuaalne kaamera".

2017. aastal oli fondi eelarve juba üks miljon eurot. Selle raha toel valmisid Soome telesari "Bordertown", Taani täispikk animatsioon "Ruuduline ninja" ja Taani animasari Bibi Blocksberg.

Eelmisel aastal oli Film Estonia käsutuses juba kaks miljonit. Eestis filmiti Soome täispikk mängufilm "Maria lapsed", samuti tehti näiteks menuka Soome seriaali "Kõik patud" montaaž ja järeltöötlus Eestis.

Käesoleval aastal on Film Estonial kasutada kaks miljonit eurot. Sel aastal toetab fond näiteks Eestis filmitud ajaloolist Soome mängufilmi "Helene".

Kokku peaks sel aastal tagasimakse saama kuni üheksa projekti, teiste seas ka juba rohkelt kirgi kütnud Christopher Nolani "Tenet", mille võtted praegu Tallinnas käivad.

Tagasimaksed tehakse pärast kõiki aruandeid

Ehkki meediast on läbi käinud sõnum, nagu küsiks filmistuudio Warner Brothers Eestis tehtud kulutuste tagasimaksena kümneid miljoneid eurosid, on see summa tublisti liialdatud.

Väliskapitalile toetuvate filmiprojektide toetussüsteem kehtib selle aasta seisuga 51 maailma riigis, lisaks kümnes Kanada provintsis ning 32 USA osariigis. Tagasimakstavad toetussummad kõiguvad 15 ja 45 protsendi vahel.

Eestis on võimalik saada tagasimakse kuni 30 protsendi ulatuses Eestis tehtud kulutuste pealt. Maksimumtoetust saab taotleda filmiprojekt, kus kasutatakse Eesti tegijaid, näitlejaid ja tootmisbaasi või kui tegemist on Eesti looga või filmi sündmused toimuvad Eestis.

"Kui Nolan tuleb Eestisse filmima, siis ta peab 25 protsenti kulutama tööjõule ehk teatud arvu inimesi tööle võtma ja nende pealt maksma otseste kulude näol riigieelarvesse tagasi. Lisaks kaudsed kulud, mis laekuvad teenuste osutamise eest. Ehk maksumaksja saab oma raha tagasi ja me ei maksa sellele projektile peale," selgitas Eesti filmi instituudi juht Edith Sepp.

Tagasimaksed tehakse alles pärast kõigi kuludokumentide ja aruannete auditeerimist, kinnitab kahe programmist raha saava filmi produtsent Evelin Penttilä.

"Pärast, kui töö on tegelikult tehtud, rahad on välja makstud, inimesed on palgad saanud, siis paneme me kokku aruandluse, mida auditeeritakse. Ja kui EFI ja riik kui osapool selle kinnitab, on võimalik saada see väljamakse. Ja see vastab täpselt nendele kulutustele, mis Eestis on tehtud," rääkis filmide "Maria lapsed" ja "Helene" produtsent.

Finantsanalüüs näitab seniste projektide põhjal, et üks investeeritud euro tuleb ligi kümnekordselt tagasi. Lisaks annavad suured välismaised produktsioonid töö ja kogemuse võimaluse Eesti filmitegijatele - kohapealt palgatakse nii näitlejaid, grimeerijaid, kostümeerijaid, monteerijaid, helindajaid ja teisi spetsialiste.

Näiteks järgmise aasta algul meie kinodesse jõudvad Soome täispikad mängufilmid "Maria lapsed" ja "Helene" kutsusid meeskonda Eesti filmikunstnikud Jaagup Roometi, Eugen Tambergi ja Kaire Hendriksoni.

"Me räägime ka nendest inimestest, kes töötavad selles valdkonnas, loomingulistest inimestest, kes saavad ennast teostada ning saavad uusi pakkumisi välismaalt, võib-olla ka auhindu ja nominatsioone. Ja fakt on see, et kui meil pole cash rebate süsteemi, siis meist vaadatakse üle ja siia ei tulda projekte tegema," ütles Penttilä.

Filmistuudio Warner Bros taotleb tagasimaksefondist Christopher Nolani filmi "Tenet" Eestis tehtud tootmiskulude katteks viis miljonit eurot. Valitsus võib otsuse langetada juba sel nädalal.