Lukas suunab välisfilmidele mõeldud 629 000 eurot Eesti filmitegijatele

Eesti filmitegijad on sattunud kriisi ajal nii keerulisse olukorda, et kultuuriministeerium soovib nende abistamiseks võtta väliskapitalil Eestis toodetavate filmide toetusmehhanismis Film Estonia vahenditest 629 000 eurot ja anda selle raha Eesti filmi instituudile.

2019. aastast tõsteti kultuuriministeeriumi eelarvest kaks miljonit eurot vabariigi valitsuse sihtotstarbelisse reservi väliskapitalil Eestis toodetavate filmide jaoks. Toetusmehhanismi nimeks on Film Estonia ning läbi selle otsustati mullu raha anda ka Christopher Nolani filmi "Tenet", mille osa võtteid toimus Eestis.

Nüüd taotleb ministeerium Film Estonia vahenditest 629 000 euro eraldamist Eesti filmi instituudile. Valitsuse poolt raha sihtotstarbe muutmist vajav eraldis oleks ühekordne, et aidata kriisi tõttu hätta sattunud Eesti filmitootjaid.

Kultuuriministeerium põhjendab rahaeraldise sihtotstarbe muutmise vajadust eriolukorraga ja selle "ulatuslikest negatiivsetest mõjudest filmisektorile". "Praegusel hetkel on peatunud teadmata ajaks filmide tootmine, tootmisteenuse pakkumine välisproduktsioonidele, kinolevist laekuvad tulud ning välisriikide filmifondide poolt kaasrahastuste pakkumine Eesti filmiprojektidele," kirjeldab ministeerium olukorda.

Kuivõrd 50 kuni 70 protsenti Eesti filmide finantseerimisallikatest on tänaseks ära langenud ning rahvusvaheliste tootmisteenuste pakkumine sisuliselt peatunud, vajab Eesti filmitootmise sektor püsima jäämiseks täiendavaid stiimuleid, märgitakse memos. Selliseks stiimuliks oleks kodumaise filmitootmise eelarve tõstmine, mille katteallikaks oleks eelmise aasta Film Estonia toetusmeetme kasutamata jääk ehk 629 000 eurot.

Otsuse, kuidas toetust jagatakse, teeb instituudi nõukogu.

Ministeeriumi hinnangul on praegu vajalik toetada filmiprojekte, mis on koroonaviirusest põhjustatud piirangute tõttu pooleli või lõpetamata. Selliseid projekte on juba otsustatud toetada kultuuriministri määrusega ligikaudu 600 000 euroga.

Sellest aga ei piisa. Eesti filmitööstuse klaster on välja arvutanud, et pandeemia negatiivne mõju rahvusvahelist filmi tootmisteenust pakkuvate ettevõtetele ulatub tänavu üle kümne miljoni euro.

Tänavu oli filmitootjate esimese kvartali turumaht 5,8 miljonit eurot ning aastamahuks prognoositi 16,6 miljonit. Juba praegu ulatub aga eriolukorra ajal tühistatud tööde maht 3,2 miljoni euroni, mis aasta lõpuks hinnanguliselt rohkem kui kolmekordistub.

Film Estonia niinimetatud tagasimaksesüsteemi (cash rebate) eesmärk on olnud meelitada siia rahvusvahelisi filme, mis on seni ka õnnestunud. Film Estonia toetas näiteks viie miljoni euroga Christopher Nolani "Teneti" Eestis filmimist.

Filmitootjatele raha eraldamiseks tuleb muuta reservivahendite otstarvet, mida saab oma otsusega teha vaid vabariigi valitsus. Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) esitas vastava memorandumi ka valitsuse istungile.