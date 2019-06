Rein Lang: miks ei räägita, kui suure arve Nolan Eesti riigile esitab?

Kunagine kultuuriminister Rein Lang ütles, et Christopher Nolani Eestis toimuvate filmivõtete puhul unustatakse millegipärast ära, et see koostöö toob Eesti maksumaksjale kaasa kopsaka arve - kuni viis miljonit eurot.

"Keegi ei taha väga rääkida sellest, millise arve esitab produtsent ja lükkab selle kultuuriministeeriumi ukse alt sisse," rääkis Lang esmaspäeval Kuku Raadio saates "Olukorrast ajakirjanduses".

Lang selgitas, et Eestis kehtib süsteem, et kui keegi võõramaalane tuleb siia filmi tegema ja palkab teatud hulga kohalikke alamaid, siis võib ta taotleda osade siin tehtud kulude kompenseerimist Eesti riigi poolt.

"Ja see on hämmastav, et kogu selle ilu taustal, mida Eesti ajakirjandus räägib, et oi kui vahva oleks see, et kui Laagna tee ja linnahall oleks maailma ühe juhtiva kassarežissööri filmis selgelt näha, siis jäetakse kahe silma vahele, et see kõik lõpeb lõppastmes arvega Eesti vabariigile."

Lang arvutas, et kui Nolani filmikompanii kavatseb Eestis kulutada 16-20 miljonit eurot, võib arve kultuuriministeeriumile olla kuni viis miljonit eurot ja see raha tuleb otse kultuurieelarvest.

"Selline mõtteviis, et välismaalane, kes edendab mingit tegevust aborigeenidega koos, üle kullatakse, ei ole iseenesest uus. Näiteks Ungari on astunud sellele rehale ja teinud soodustusi autotööstusele, millega on hiljem hädas."

Langi sõnul on küsimus majanduslikus loogikas - kui palju oleme me nõus kellelegi peale maksma, et ta teeks Eestis mingeid kulutusi.

"Me võime ju hakata ka kruiisilaevadele peale maksma iga maale pandud reisija eest lootuses, et ta kulutab siin rohkem kui talle tagasi maksame."

Lang ütles ka, et Nolani filmivõtetega seoses on ilmunud Eesti meedias hulga kaheldava ajakirjandusliku väärtusega, kuid suure PR-väärtusega lugusid, sest teatud filmiringkonnad on Langi hinnangul kohalikku meediat oma huvides lihtsalt ära kasutanud.

"Eesti filmitööstuse poolt on suur surve ameeriklastega koostööd teha, aga see läheb Eesti maksumaksjale ka palju maksma. Kui palju selle pealt teenitakse, on hüpoteetiline. See peaks olema ühiskonna otsustada, kas ta talub selliseid skeeme või mitte. Ja kas me oleme valmis tegema mööndusi ühe kultuuritööstuse jaoks - me ei maksa ju tagasi näiteks kirjanikele ja kunstnikele," sõnas Lang.

Rein Lang (Reformierakond) oli kultuuriminister 6. aprillist 2011 kuni 4. detsembrini 2013.