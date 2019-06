Tallinn lubaks Pärnu maantee filmimiseks sulgeda juuni lõpus

Liikluspiirangud kehtiksid kahel päeval, 29. juunil alates kell 1.00 öösel kui 30. juuni südaööni. Piirangud kehtiks lõigul Vabaduse väljakust kuni Tondi tänava alguseni. Transpordiameti hinnangul meenutaks piirangutega liikluskorraldus 2014. aastal Pärnu maantee trammitee remondi ajal kehtinud korraldust.

Filmivõtete perioodiks peab olema tagatud operatiivsõidukite läbilaskmine. Kogu perioodi jooksul jätkuks ühistranspordi liiklus, võimalik oleks ühistranspordiliikluse ajutine seiskamine maksimaalselt 15 minutiks korraga. Jätkuks ka liiklus Liivalaia ja Suur-Ameerika ristmikul, kuid võimalik oleks seal liikluse ajutine sulgemine neil päevil maksimaalselt viieks minutiks korraga.

Pärnu maanteel säiliks sel perioodil jalakäijate liiklus, kuid jalakäijate ohutuse ja lennuliikluse huvides oleks võimalik peatada filmivõtete või ülelennu ajaks liiklus kuni 15 minutiks. Tagatud peab olema külaliste ligipääs Pärnu maantee 69 asuvasse perekonnaseisuametisse, ligipääsu ei saa peatada kauem kui 5 minutit.

Samuti peab saama kasutada ühte sõidurada öistel kellaaegadel, kui võtteid ei toimu – 29. juunil kell 1.00-6.00 ja 23.00-00.00 ning 30. juunil kuni hommikul kell 6.00 ning õhtul 23.00-00.00.

Liiklus jätkuks neil päevil ka Tehnika, Koidu ja Vana-Lõuna tänavatel, kuid ka seal võiks esineda ajutisi liikluse peatamisi kuni viieks minutiks. Linn lubab võtete perioodiks sulgeda väljasõidud Pärnu maanteele Sakala tänavas ja Süda tänavast, Roosikrantsi tänavast, Hariduse tänavast, Tõnismäe tänavast, Tatari tänavast Pärnu maanteele, erandiks perekonnaseisuametisse minejad.

Samuti suletaks väljasõidud Pärnu maanteele Luha ja Vineeri tänavatelt, Diakonissi pargi väljasõidu tee, lisaks neile veel Paide tänava väljasõit, Magdaleena tänava ja Rapla tänava väljasõit.

Kõlvart: oleme koostööks valmis meie tingimustel

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart rääkis kolmapäevasel pressikonverentsil, et filmivõtted on endiselt võimalikud ka Laagna teel, aga lõplikku lahendust selles osas veel ei ole. "Graafikud, mis võiks olla kõne all, on päris keerulised. Lõplikku lahendust veel ei ole," lausus Kõlvart.

Ta rõhutas, et kui Laagna tee peaks mingis osas suletama, siis sellega ristuvad sillad peavad avatuks jääma.

Kõlvart märkis ka, et kuna filmitegijad plaanivad omajagu võtteid teha helikopteriga on erinevates kohtades võimalik liikluse väga lühiajaline sulgemine ohutuse tagamiseks.

Linnapea rääkis, et Laulu- ja tantsupeo tõttu ei ole Laagna tee sulgemine enne 10. juulit mõeldav ning viimane võttepäev peab jääma juulikuu sisse.

Kõlvart kordas, et esmaspäeviti ja teisipäeviti peab Laagna tee jääma liiklusele avatuks.