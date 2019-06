Edith Sepp Nolani filmivõtetest: ameeriklased on meiega väga rahul

Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp sõnas "Terevisioonis", et kui välisinvesteering Eestisse on 5 miljonit eurot ja see kulutatakse ka siin ära, siis tõepoolest makstakse sellest 30% tagasi. "Aga seal on väga karmid tingimused, näiteks pead sa sellest 5 miljonist kulutama 25% otseste kuludena tööjõumaksudele ehk see raha tuleb kohe riiki tagasi," ütles ta ja rõhutas, et lisaks sellele on ka kaudsed kulud, mis tulevad tagasi teenuste pealt.

"See ei ole mingisugune imeprogramm, vaid seda kasutavad väga paljud riigid," selgitas Sepp ja kinnitas, et parim näide on Leedu. "Seal oli viimane suurprojekt telesari "Tšernobõl" ja see on töötav mudel, mida tahaksime juurutada ka Eestis," mainis ta.

"Õnneks on filmivõtted juba käima läinud ja väga hästi käima läinud," avas EFI juhataja Nolani filmi tööprotsessi, lisades, et ameeriklased on väga rahul eestlastega. "Ei tohi küll võib-olla öelda täpselt, kui rahul nad on, aga see grupp on väga hästi tööle hakanud," sõnas ta ja nentis, et muidugi on neil teatav närvipinge, et kas sama rahulikult jätkuvad võtted ka juuli lõpuni. "Üldiselt see suurt tööd ikkagi ei sega."

Samuti selgitas Sepp, et üheks eripäraks massistseenide puhul on see, et mobiiltelefon peab jääma võtteplatsilt välja. "Seda ei tohi kaasa võtta, Christopher Nolan isiklikult vaatab, et seda jälgitakse, seal ei saa pilte teha, ei tohi kaameraid kasutada, isegi meedial on keeruline saada kontakti ja pilte teha."