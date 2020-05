"Tenet" ei pruugi juulis kinodesse jõuda

Kuigi Christopher Nolani "Tenet" on üks väheseid 2020. aasta suve suurfilme, mille esilinastusaega pole veel edasi lükatud, on koroonaolukord Ameerika suurlinnades muutnud selle tõenäolisemaks.

Isegi kui USA väiksemate piirkondade kinodel õnnestub järgida kohustuslikke tervisekaitse- ja ohutusstandardeid, et uksed juuli alguses taasavada, siis ei pruugi sama kehtida suuremate – ning tulusamate turgudega – suurlinnade puhul, vahendab Screen Rant.

Warner Brosi jaoks poleks finantsiliselt lihtsalt mõistlik lasta kinodesse enam kui 200 miljoni dollari (190 miljoni euro) suuruse eelarvega tentpole-filmi [film, mille eesmärk on tuua stuudiole suurt tulu, millega majanduslikult toetada stuudio teisi produktsioonprojekte – toim], kui seda pole võimalik väiksemate kohtade kõrval näidata ka sellistes linnades nagu Los Angeles.

Praegu tundub, et Los Angeles on kinni veel järgmised kolm kuud, sest maakonna rahvatervise ametnik teatas sel nädalal, et nad pikendavad koduspüsimise nõuet "täie kindlusega" kuni juuli lõpuni, kuigi neil on kavas piiranguid vastavalt olukorrale järkjärguliselt leevendada.

Madis Tüür produktsioonifirmast Allfilm, kellega koostöös Warner Bros "Teneti" võtteid Tallinnas korraldas, ütles ERR-ile, et praegu ei ole esilinastuskuupäeva kindluse osas pilt veel selge ning midagi täiendavat nad praegu selle kohta öelda ei oska.

Kuigi "Teneti" esilinastuspäeva pole ametlikult edasi lükatud, tuleb Warner Brosil otsus selle kohta teha õige pea, et neile jääks piisavalt aega ka filmi promomiseks.