Christopher Nolan peab "Tenetit" oma ambitsioonikaimaks filmiks

Režissöör Christopher Nolan jäi ahtasõnaliseks, kui ta kuulutas suvel välja oma järjekorras 11. filmi pealkirjaga "Tenet". Tol ajal oli ainult teada, et tegemist on eepilise spionaažifilmiga, kus astub üles muljet avaldav näitlejateansambel. Kuigi sellest palju rohkem pole jätkuvalt teada, avaldas Warner Bros filmist mõned kaadrid ja Nolan rääkis filmi produktsioonist.

Väljaande Entertainment avaldatud eksklusiivpildid ise ei paljasta just palju. Ühel neist on John David Washington ja Robert Pattinson brutalistliku arhitektuuri taustal. Teisel on Elizabeth Debicki, kes lebab paadis, mida juhib Washington, kes end selles ametis eriti mugavalt ei tundnud, vahendab Consequence of Sound.

"Olin hirmul, aga kui Christopher Nolan karjus "Võte!", pidin ma selle kõik unustama ja käituma lahedalt," rääkis näitleja ja endine profijalgpallur. "See on paat, mees! Ma ei tea, kuidas paati juhtida! Aga ma pidin käituma nii nagu ma teaks."

Nolan kiitis Washingtoni osatäitmist "Teneti" rollis ja nimetas seda väga kangelaslikuks.

"Ta on tohutult andekas näitleja ja ka füüsiliselt andekas," ütles Nolan. "Ta on sportlane ja kõigil on temaga üsna raske sammu pidada, kaasa arvatud erinevatel sõidukitel, millest me teda filmisime – autod ja helikopterid. See mees on kogu aeg liikumises," rääkis Nolan.

Ehkki Nolan hoidis filmi süžee üksikasjad endiselt saladuses, rääkis ta natuke filmi produktsioonist.

"Me alustame spionaažifilmi vaatevinklist, kuid käime paljudes erinevates kohtades. Loodame põneval ja värskel viisil omavahel ristata erinevad žanrid. Oleme produtsent Emma Thomasega kokku pannud mitmeid suuremahulisi projekte, kuid see on rahvusvahelise haarde koha pealt kindlasti suurim," tunnistas ta.

"Me filmisime seitsmes riigis, kõikjal ja suure hulga näitlejate ning tohutusuurte dekoratsioonidega. Pole kahtlustki, et see on kõige ambitsioonikam film, mille oleme teinud," lisas Nolan.

"Tenet" jõuab kinodesse 17. juulil 2020. Filmi esimene treiler ilmub allikate andmeil neljapäeval, 19. detsembril ja seda näeb filmi"Star Wars: Skywalkeri tõus" linastuste eel.