Allfilmi teade Tallinna linna kokkuleppest Nolani filmi asjus osutus ennatlikuks

Allfilm andis neljapäeval Facebooki vahendusel teada, et Tallinna linn jõudis lavastaja Christopher Nolani meeskonnaga Laagna tee filmivõteteks kasutamise osas kokkuleppele. Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on aga Allfilmi teated ennatlikud.

Allfilm kirjutas, et Nolani meeskond ja Tallinna linn on jõudnud mängufilmi "Tenet" võtete korraldamise läbirääkimistel punkti, kus on arvestatud nii Tallinna ja Eesti näitamisega filmis kui ka võimalike ebamugavustega, mida linnas filmimine võib tekitada.

Laagna tee sulgemist soovis Nolani meeskond algselt neljaks nädalaks, kuid läbirääkimiste tulemusena leiti võimalus Laagna tee kasutamise vajadust oluliselt vähendada, kombineerides ajutisi tee sulgemisi, ümbersuunamisi ja liikluse möödajuhtimist.

"Kompromissina läbitöötatud plaan võimaldab meil Tallinnat ja Laagna teed filmis näidata, arvestades maksimaalselt linnaelanike vajadustega," märkis Allfilm oma teates.

Mihhail Kõlvart: teated filmivõtetest Laagna kanalis on ennatlikud

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart aga märkis, et Allfilmi teated filmivõtetest Laagna kanalis on ennatlikud, sest kokkulepet filmitegijatega veel pole.

"Tänaseks pole kokkulepet sõlmitud, seega pole ka mingit kindlust selle osas, et Laagna teel filmivõtteid tuleb. Pole ka kokku lepitud ajagraafikut võtete läbiviimiseks. Seega on filmivõtted suure küsimärgi all ja kõik vastupidised teated on ennatlikud," ütles Kõlvart.

"Viimastel päevadel oleme pakkunud erinevaid lahendusi. Meil on hea meel, et Christopher Nolani filmimeeskond mõistis, et neljanädalane Laagna tee täielik sulgemine ei ole meiega läbiräägitav. Konsultatsioonid jätkuvad," lisas Kõlvart.

Linnapea ütles, et kuni kõik pole kokku lepitud, pole midagi kokku lepitud ja igasuguseid ennatlikke teateid ja kooskõlastamata tegevusi käsitlevad nad survestamisena.

Allfilmi produtsent Madis Tüür täpsustas ERR-ile, et kuigi linna poolt on tulnud indikatsioon, et kokkulepitud plaan on üks viis, kuidas filmivõtted saaksid Laagna teel toimuda, siis allkirjastatud seda kokkulepet tõesti veel ei ole ja ametlik kinnitus peab tulema ikkagi linnalt. "See peaks nüüd kohe tulema," lisas ta.

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa ütles ERR-ile, et hetkel veel analüüsitakse seda võimalikku sulgemist. "Taotlus on esitatud ja me analüüsime seda."

"Juhul kui Laagna tee mingi sulgemine tuleb, siis see analüüs puudutab ühistransporti, tavatransporti ja operatiivteenistusi. Kuidas mingi sulgemise puhul liikluse toimivus oleks tagatud," selgitas Rüütelmaa.