"Helene" produtsent Evelin Penttilä: cash rebate arendab Eesti filmi

Eesti-Soome koostöös valminud film "Helene" (2020), mis linastub peatselt Eestis, manab ekraanile Soome kunstniku Helene Schjerfbecki isikliku elu. Filmi produtsent Evelin Penttilä rääkis Raadio 2-s, et väga oluline Eesti filmitööstust elavdav lahendus on cash rebate süsteem, mis tagastab filmidele Eestis tehtud kulutused kuni 30 protsendi ulatuses.

"Millest ei saa üle ega ümber rääkides Eesti filmist, on Film Estonia cash rebate süsteem, mis on viimase viie aasta jooksul toonud kõik rahvusvahelised filmid siia. Meie filmivaldkond on nii väike ja meil on vaja seda, et tuleksid suurte riikide tegijad ja investeeriksid, andes seejuures meie filmitööstuse inimestele tööd," rääkis "Helene" produtsent.

Penttilä sõnas, et seni on olnud toetuse suurus 30 protsenti siin tehtud kuludest. "Kui "Tenet" kulutas Eestis 16 miljonit eurot, siis riigipoolne tagasimakse oli 5–6 miljonit."

Eesti loovisikutest töötasid "Helenega" veel kunstnik Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Eugen Tamberg ja grimmikunstnik Kaire Hendrikson. Filmi produtsent sõnas, et ajastu- ja tõetruuks käsitluseks oli kunstiline kujundamine ülioluline, kusjuures peaosa täitev Laura Birn tehti grimmiga 20 aastat vanemaks.

Et filmis ilmuksid Helene Schjerfbecki teosed, tuli nendest teha koopiad. Maalide autorid olid teiste seas Soome kunstnik Anna Retulainen ja Eestis elav Valeri Vinogradov.

Suur osa filmist on üles võetud Esna mõisas Järvamaal, mis kujutab päriselus Hyvinkää linnas asunud kodu kunstnikule ja tema emale. Lugu algab ajaliselt 1914. aastal, mil Helene oli 55-aastane, ning tegi murrangulise otsuse jätta õpetajatöö ja hakata maalikunstnikuks. 1915. aastal saabus tema ellu kunstikriitik Einar Reuter ja üksteisesse armuti, ka see suhe on oluline osa loost.

Helenet kehastav Laura Birn, kes on varasemalt mänginud Sofi Oksaneni "Puhastuses" (2012) ja Veiko Õunpuu "Viimastes" (2020), on produtsendi sõnul imeline näitleja, ning teda 20 aastat vanemaks tegev grimm tuli Penttilä sõnul välja väga loomulik.

Film, mille linastumine jäi koroonapiirangute taha kinni, ilmub peatselt Sõpruse, Artise, Elektriteatri ja Pärnu Apollo kinodesse.