Järvamaal Esna mõisas jätkuvad Soome-Eesti mängufilmi "Helene" võtted. Film räägib Soome kuulsaimast, ka rahvusvahelist tunnustust pälvinud naiskunstnikust Helene Schjerfbeckist. Fookuses on Helene armastuslugu Soome kirjaniku, kriitiku ja kunstniku Einar Reuteriga.

Nimiosalist Helenet kehastab Soome üks tuntumaid näitlejaid Laura Birn, keda Eesti vaatajad mäletavad filmist "Puhastus". Helene on Laura unistuste roll, sest ta on Schjerfbecki suur austaja, ja kui "Puhastuse" võtted lõppesid, ütles režissöör Antti Jokinen, et koostöö jätkub filmiga "Helene".

Kuna tegemist on Soome-Eesti koostööfilmiga, võib võtteplatsilt leida palju eestlasi, ning et tegemist on ajaloolise filmiga, palgati kostüümikunstnikuks Eugen Tamberg.

"Loomulikult ma olen uurinud Soome pildiarhiive ja raamatuid ning muidugi ka kogu seda materjali, et seda üldse teha. Aga tihtipeale on ikkagi vaja teada filmi sisu," tõdes Tamberg.

Grimmikunstnik Kaire Hendrikson hoolitseb nimiosalise erilise väljanägemise eest. "Mis teeks inimese 15 aastat vanemaks. Aga mis oleks nii peente vahenditega tehtud, et seda isegi suures plaanis ei oleks tegelikult näha."

Kõik Helene koduga seotud stseenid võetakse üles Esna mõisas, kus kunstnik Jaagup Roomet on tahtnud filmi teha juba aastaid.

"Soomes filmime Hyvinkääs, Helene sünnikohas Helsingis; Eestis Haapsalus, Tallinnas, Palmses, erinevates kohtades. Aga ütleme nii, et Esna on selle filmi süda," märkis produtsent Evelin Penttilä.

"Helene" jõuab Eesti kinodesse aasta pärast ja siis avab KUMU Tallinnas Skandinaavia naiskunstnike näituse, kus saab näha ka Helene Schjerfbecki maale.