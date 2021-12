AK Nädal tegi ülevaate Eesti-Soome filmialasest koostööst

Tallinna vanas kohtumajas toimuvad Soome teleseriaali võtted, ning see pole kaugeltki mitte ainus hetkel ühine projekt, mis hetkel käsil on. Eesti-Soome filmialane koostöö on palju suurem kui aimata võiks.

Filmistuudio Allfilm juht ja produtsent Ivo Felt rääkis, et soomlastega on koostöö tihe.

"Meil on soomlastega väga lihtne, me teeme soomlastega väga palju ja loome koos, mitte ainult ei tooda koos. Praegu valmistame ette soome režissööri Pirjo Honkasalo filmi. Me oleme lõpetamas Soome mängufilmi, kus me olime vähemuskaastootja. Meil on väga tihe koostöö, see käib edasi-tagasi. Just praegu üritasin teha eelarvet ühele Soome filmile. See on iga päev. See on väga tihe ja päris hea koostöö," ütles Felt.

Allfilmiga koostöös valmiv Soome draamaseriaal "Mustvalge" on peaasjalikult Eestis üles filmitud. 50-st võttepäevast vaid viis tehakse Helsingis ja 45 päeva Tallinnas ning selle ümbruses. Produtsent Saara Kankanpää ütles, et lisaks soome näitlejatele on kohal režissöör, produtsent ja peaoperaator, ülejäänud meeskond koosneb eestlastest.

"Tulemus näeb ekraanil kuidagi rahvusvahelisem välja, kui loovmeeskonda kuuluvad mõlema maa tegijad. Meil on kogu tehnika, kõik kaameramehed,

valgustajad, kõik on Eestist. See toimib väga hästi," ütles Kankanpää.

Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp tihti filmivad soomlased Eestis just raha pärast. "Kui me räägime suurtest seriaalidest ja räägime tagasimakse fondist, siis siin on see rahaline aspekt väga suur. Eesti maksab 30 protsenti tehtud kuludest tagasi. Eesti majandusele on see väga kasulik. Me oleme teinud uuringu ja 67 protsenti kulutustest, mis Eestis tehakse lähevad väljaspoole filmi valdkonda. Transpordile, ehitusele, majutusteenustele, toitlustusele," rääkis Sepp.

Stellar Filmi asutaja ja produtsent Evelin Penttilä on Eestisse toonud järjest mitu suurt Soomega kaastoodetud filmiprojekti. Esimene suurfilm "Maria paradiis" õnnestus nii hästi, et sellele järgnes peagi Esna mõisas filmitud "Helene". Ka äsja kinolinale jõudnud põnevik "Omerta 6 /12" on suuresti Eestis üles võetud. Penttilä nõustub, et tagasimakse fond on oluline motivaator, aga veel tähtsamad on isiklikud suhted.

"See võib kõlada naljakana, kui räägime multimiljoni euro-dollari bisnessist. Aga päeva lõpuks on inimesed need, kes otsustavad. Ma tunnen näiteks seda inimest, ma tean et meil on see omavaheline usaldus ja me teeme selle projekti ära," lausus Penttilä.

2018. aastal Soome parimaks filmiks tituleeritud "Igitee" produtsent Ilkka Matila on eestlastega koostööd teinud 90-ndate algusest saati.

"Võiksin öelda, et peaaegu iga praegusel hetkel tootmises olev film või telesari sünnib kahe maa koostöös. Soome filmitööstus ei saaks ilma eestlasteta hakkama. Meie filmide tootmine jääks päris kiiresti teieta seisma. Eestlastel on selliseid oskusi, mida meil Soomes lihtsalt ei ole," tõdes Matila.

Sel nädalvahetusel jõudis kinolevisse ka Eesti -Soome seni kõige edukaim koostöö film "Kupee nr 6". Lisaks Cannes'i filmifestvalil võidetud Grand prix-le ennustatakse koostööfilmile edu ka Oscarite jahtimisel.

Kui "Kupee nr 6" võidab parima võõrkeelse filmi Oscari, läheb see auhind siiski Soomele. Kas Eesti jääbki koostööfilmides alati vähemustootjaks, kes aitab teistel riikidel oma lugusid jutustada?

Ivo Felt ütles sellepeale, et tänavu on vähemalt kolm Eesti mängufilmi saanud toetust Soome filmiinstituudilt, ehk vähemalt kolmel Eesti peatootja staatuses tehtud filmil on Soome kaastootja. "See on väga uhke asi. Rainer Sarneti film, Marko Raadi film ja Monika Siimetsa uus film," sõnas Felt.

Evelin Penttilä sõnul jõuab rahvusvaheliste projektide mõju ringiga tagasi Eesti enda filmidesse.

"Ja nad on lõpuks ometi loksutanud meid välja sellest vanast süsteemist, kus tihti aastas tehti kolm mängufilmi. Mis tähendas seda, et filmivaldkonnas töötaval inimesel polnud mingit kindlust, kas tal on tööd või ei ole ja see oli natuke nagu hobibisness. Täna meil on valdkonna professionaalid, kes ei tee midagi muud, kes saavad kindlad olla, et neil on tööd. Ja see asi muutub järjest kindlamaks ja paremaks ka selle uue filmistuudio arendamisega.

Eesti-Soome filmialane koostöö pöörleb täiskiirusel ja vaibumise märke ei paista.

Rahvusvaheline koostöö kasvab

Rahvusvahelises koostöös sündinud filmide arv, kus Eesti on kas peamine või vähemus-kaastootja on aasta aastalt kasvanud.



Alates 2015. aastast on Eesti olnud peatootja 23 rahvusvahelises koostöös sündinud mängufilmil, mille seas on näiteks esilinastuse ootel "Apteeker Melchior" ja lastefilm "Erik Kivisüda". Peatootjana on Eesti osalenud ka üheksa animafilmi ning kuue dokumentaalfilmi tootmisel.



Vähemuskaastootjana, mis tähendab, et Eesti on üks partneritest, oleme osalenud 25 mängufilmi tootmisel, millest viit alles tehakse. Animafilme on meil vähemustootjana kolm ja dokumentaalfilme 17.



Soome filmide puhul on Eesti vähemus-kaas-tootja kuues mängufilmis ja ühes dokumentaalfilmis. Mängufilmide seas on näiteks "Igitee" ja praegu kinodes jooksev Cannes'i filmifestivalil grand prix' võitnud "Kupee number 6".



Lisaks kaastootmisele on Soome filmid saanud toetust ka Film Estonia tagasimaksefondist. Toetust on saanud 18 projekti, millest valmis on kaheksa mängufilmi ja viis teleseriaali. Mängufilmide seas on näiteks praegu kinodes linastuv "Omerta". Tootmises on veel viis filmi ja seriaali.