Valitsus toetab ettepanekut suurendada ühekordselt Film Estonia tagasimakse fondi

Kultuuriministri Tiit Teriku sõnul pole tänases keerulises poliitilises olukorras maailm enam endine ning peame ka kultuuri abil kindlustama euroopalikke väärtusi. "Filmikunst on üks tõhusamatest kultuurilise dialoogi tekitamise vahenditest. Samuti on film olemuslikult väga rahvusvaheline. See, et välistootjad on otsustanud tulla Eestisse filmima ja huvi meie riigi vastu on hüppeliselt tõusnud, näitab seda, et Eestis on turvaline. Me peame seda sõnumit kõikide vahenditega võimendama. Film Estonia aitab seda teha, luues kõrgetasemelisi töökohti ja tuues Eesti majandusse välisinvesteeringuid, mida on kriisidest väljumisel hädasti vaja," ütles Terik.

Fondi täiendava suurendamisega tuuakse Eestisse täiendavalt 11,4 miljonit eurot, netomõju Eesti majandusele oleks vähemalt 8 miljonit eurot.

2022. aastaks ette nähtud tavapärane fondi maht 2 miljonit eurot oli 2022. aasta jaanuari seisuga väljamaksekohustusega kaetud. Erakorraline fondi suurendamise vajadus tekkis rahvusvaheliste suurprojektide huviga Eestisse tulla ja sellest tuleneva nõudluse hüppelise kasvuga. Paljuski on see seotud rahvusvahelise filmitööstuse taaskäivitumisega pärast koroonapandeemiast tingitud madalseisu.

Film Estonia sarnased tagasimakseprogrammid on maailmas kõige levinum automaatne mehhanism, mida kasutatakse, et meelitada riiki välisinvesteeringuid ja elavdada kohalikku turismi, filmitööstust ja majandust kogu maailmas. Sama fondi kaudu toetati ka Eestis üles võetud Christopher Nolani suurfilmi "Tenet".