Tallinnas algasid uue Taani-Norra-Eesti koostööfilmi võtted

Filmi "Sünnipäevalaps" ("Birthday girl") produtsendi Rene Ezra sõnul võetakse mängufilm terves pikkuses üles Eestis. "Filmi põhitegevus toimub kruiisilaeval. Otsisime võttekohta, kus filmida kogu film üles ühe korraga ning kus leiaksime kohapeal professionaalse koostööpartneri. Tallinnas saame kasutada võtteplatsina laevu, mis seisavad hetkel veel pandeemia tõttu sadamas, oodates liinidele naasmist," selgitas Ezra.

Filmivõtted Tallinna sadamas, Tallinki laevade pardal nii merel kui ka sadamas, Tallink Spa & Conference hotellis ning Viimsis asuvas Black Box filmistuudios kestavad märtsi ja aprilli jooksul kokku 24 päeva.

Tegemist on Taani, Norra ja Eesti koostööprojektiga, mille tootjateks on Nordisk Film Production ja Nafta Films. Eesti tootmisetapi eelarve on 1,5 miljonit eurot ja filmi valmimist toetab Film Estonia tagasimakseprogramm.

Film Estonia juhi Nele Pavese sõnul toetatakse cash rebate tootmisstiimuliga mängufilmide tootmist rahvusvaheliste tootmisteenuste või ühistoodangu puhul. "Toetuse andmise eesmärk on soodustada väliskapitali juurdevoolu Eestisse ning Eesti ja välismaiste filmitootjate koostööd audiovisuaalsete teoste tootmisel."

Programmist rahastatakse rahvusvahelisi projekte, mis on Eestile olulised nii kultuurilises kui ka ärilises kontekstis. "Eesti filmisektor on oluline tööandja. Toetuse andmise tulemusena luuakse täiendavaid töökohti, millest riik saab täiendavat maksutulu. Toetuse saanud projektid tugevdavad Eesti filmitööstuse rahvusvahelist konkurentsivõimet," selgitas Paves.

Filmi režissöör on Michael Noer ("Before the Frost", "Papillon", "Northwest"). Peaosatäitjad on Trine Dyrholm, kes on eestlastele juba tuntud mängufilmist "Erna on sõjas" (2020, Flora Ofelia Hoffmann Lindahl ("As in Heaven", 2021), Herman Tømmeraas ("Ragnarok" 2020, "Skam" 2015, ) ja Maja Ida Thiele. Taustanäitlejatena osaleb filmis 600 Eesti inimest. 100-liikmeline tootmismeeskond pandi samuti kokku Eestis.

"Sünnipäevalaps" tootjad on Nordisk Film Production, kaastootja Eestis on Nafta Films. Filmi produtsendid on Rene Ezra ja Matilda Appelin, Eestis juhivad tootmist Andreas Kask ja Esko Rips.