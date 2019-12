"Tõde ja õigus" nomineeriti Satellite Awardile

Rahvusvahelise mängufilmi kategoorias on nomineeritud kokku 8 mängufilmi: Senegali film "Atlantics", Venemaa film "Beanpole", Prantsusmaa film "Les Miserables", Hispaania film "Pain and Glory", Korea film "Parasite", Eesti film "Tõde ja õigus", Prantsusmaa film "Portrait of a Lady on Fire", Tšehhi film "Painted Bird".

Rahvusvaheline Pressiakadeemia on üks suuremaid meelelahutusajakirjanike ühendusi, mis koondab ajakirjanikke üle maailma. Auhind keskendub peamiselt Ameerika Ühendriikides toodetud mängufilmidele, eraldi kategooria on rahvusvahelistele mängufilmidele.

Eesti-Gruusia koostööfilm "Mandariinid" pälvis sama auhinna samas kategoorias 2015. aastal.

"Tõde ja õigus" linastus Eestis 20. veebruaril ja püstitas vaatajaterekordi üle 367 000 vaatajaga, lüües vaadatavuse troonilt seal ligi üheksa aastat olnud "Avatari". Film valmis Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ja oli juubeliaasta kinoprogrammi lõppakord.

Filmi rahvusvaheline esilinastus toimus Lõuna-Koreas Busani filmifestivalil. Mängufilm "Tõde ja õigus" on Eesti ametlik kandidaat Ameerika filmiakadeemia parima võõrkeelse filmi kategoorias.