ERR Venemaal: Moskvas linastus filmifestivalil Ksenija Ohhapkina "Surematu"

Moskvas linastus dokumentaalfilmide festivalil Artdocfest režissöör Ksenija Ohhapkina film "Surematu". Praeguseks palju tähelepanu pälvinud filmi produtseeris Eesti kinofirma Vesilind ja on suur võimalus, et see nomineeritakse Oscarile parima dokumentaalfilmina.

Poisid õpivad Kalašnikovi automaati kokku panema ja lahti võtma, tüdrukud rahvatantse - nad on kõik Junarmija ehk Noorte armee liikmed. See on Vene kaitseministeeriumi tiiva all loodud patriootlik liikumine. Nad elavad Apatitõ linnas, mis oli ehitatud 20. sajandi keskel maagirikastuskombinaadi ümber. Junarmija peab lastest kasvatama oma riigi patrioote, kirjeldas "Aktuaalne kaamera" filmi sisu.

"Kui spontaanselt, palja silmaga vaadata seda reaalsust, siis tundub, et see kõik on väga mõttetu ja imelik. Aga midagi saab seletada. See kõik on tegelikult selleks, et maak ka edaspidi liiguks rööbastele. Ei midagi muuks, minu meelest," rääkis režissöör Ksenija Ohhapkina.

"See on selles mõttes universaalne teema, et on kaks võimalust: kas inimene kasvab üles isiksusena või inimesest kasvatatakse mingi karjaelement. Ja see kari toimib kui üksus," kommenteeris produtsent Riho Västrik.

Filmi nimi on "Surematu", aga kes või mis on surematu - patriotism, totalitarism?

"Linastusel Peterburis käis minu vanaema koos oma sõbrannaga. Nad töötasid terve elu tehases. Ja vanaema sõbranna leidis, et see on nostalgiline film Nõukogude Liidu järgi. Nii et filmi võib tõlgendada täitsa erinevalt," ütles Ohhapkina.

Kõigile vaatajatele film aga ei meeldinud. "Idee alla võib tuua mida tahad. Kui ma ei oleks käinud Kolski poolsaarel, kui ma ei oleks käinud polaarjoone taga, Apatitõ linnas, siis ma otsustaksin näiteks, mis õudne linn, mis õudsed inimesed seal elavad, sellised marssivad orjad," kommenteeris Ilona.

"Kogu aeg kõlab arvamus, et ma kuidagi mustan inimesi ja näitan neid halvas valguses. Aga see ei ole absoluutselt nii. Film räägib sotsiaalsetest rollidest, mida nad endale võtavad. Nad mängivad ju ka teatud mänge," selgitas Ohhapkina.

Filmi esilinastus toimus sel suvel Karlovy Vary festivalil, kus "Surematu" sai peaauhinna. See andis talle automaatselt õiguse osaleda Oscari valikkonkursil kategoorias parim dokumentaalfilm. Kui Ameerika kinoakadeemikud filmi toetavad, saab "Surematust" teine eesti film, mis koos "Tõe ja õigusega" hakkab Oscari eest võitlema.