Eesti filmid võitsid Karlovy Vary filmifestivalil kaks auhinda

Dokumentaalfilm "Surematu" uurib, kuidas tänapäeva Venemaal "toodetakse" kodanikke, kelle ülimaks eesmärgiks on anda oma elu isamaa eest ja saavutada seeläbi surematus.

"See on film inimestest, keda on mõjutanud propaganda", ütles režissöör. "Pärast filmi tegemist mõistan ma ka ise paremini, mis Venemaal toimub, miks inimesed toetavad valitsust ja poliitsüsteemi, mis tegutseb nende ja nende laste vastu," lisas ta.

"Surematu" on vene režissööri Ksenija Ohhapkina ja produtsent Riho Västriku teine koostööprojekt. Filmi tootis Vesilind OÜ, koostöös Läti filmistuudioga VFS Films.

Martti Helde mustvalge mängufilm "Skandinaavia vaikus" võitis festivalil Europa Cinemas Label auhinna. Europa Cinemas Label auhindaantakse välja Berliini, Veneetsia, Locarno, Cannes'i ja Karlovy Vary filmifestivalidel. Auhind on ellu kutsutud eesmärgiga suurendada filmide nähtavust ja levi.

"Mul on eriliselt hea meel, et "Skandinaavia vaikus" on alustanud oma festivalide teekonda sellise tunnustusega. Europa Cinemas Label award on kvaliteedimärk, mis aitab meie filmil levida ning jõuda rohkemate vaatajateni. See on oluline nii meie filmile aga ka Eesti filmile tervikuna," märkis Helde.

Filmi produtsent on Elina Litvinova filmistuudiost Three Brothers. Film on toodetud koostöös Prantsuse ja Belgia butiiklevitajatega.

28. juunist – 6. juuli toimunud A-kategooriasse kuuluv Karlovy Vary filmifestival on üks olulisemaid filmisündmusi Euroopas.