Eesti-Läti dokfilm "Surematu" kogub auhindu

"Mina olen sellesse filmi algusest peale uskunud ja rõõmustan, et ka teised on selle headusest aru saanud", ütles produtsent Riho Västrik filmistuudiost Vesilind. "Juba üle viiekümne festivali on ise palunud saata film valikukomisjonile hindamiseks, järgmised teadaolevad linastused on Viinis ja Amsterdamis."

Astra festivali žürii põhjendas otsust postsovetliku tegelikkuse esitamisega filmis. ""Surematu" loob ootamatuid paralleele igapäevaelu tahkude, tööstusmaastiku ja kohustusliku haridussüsteemi vahel, demonstreerides silmapaistvat visuaalset mõtlemist. Selle eripärase perspektiivi kaudu paljastab film riigiaparaadi võime vormida uue põlvkonna vaimu, kasutades imperialistlikku suurt narratiivi, mida juhib mürgine poliitiline agenda. Kaudselt on film avaldus natsionalismi ohtliku dünaamika vastu, mis toimib kõikjal maailmas," kommenteeris žürii muuhulgas.

Filmi vähemuskaastootja on Vesilinnu pikaajaline koostööpartner VFS Films Lätist. Riia festivalil toimus ühtlasi Läti rahvuslik esilinastus. Eesti vaataja saab filmi näha novembri lõpus.

Venemaa Kaug-Põhja tööstuslinnas filmitud "Surematu" püüab mõista, mis ahvatleb inimesi vabatahtlikult maha salgama oma isiksust ja muutuma riiklikuks ressursiks. Kas inimene saab üldse olla vaba totalitaarses ühiskonnas, kus keerukad ja hämarad struktuurid kontrollivad nende mõttemaailma juba varasest lapsepõlvest? Režissööri vaevuhoomatav, kuid nõudlik pilk paljastab "süsteemi" toimimist kõige süütumana tunduvates situatsioonides argielu hetkil.