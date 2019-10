"Skandinaavia vaikus" võitis Riia filmifestivalil nii kriitikute kui publiku preemia

"Need tunnustused on väga innustavad ning näitavad, et eestimaine autorifilm võib kõnetada rahvusvaheliselt nii kogenud vaatajat kui ka laiemat publikut," ütles filmi stsenarist ja režissöör Martti Helde auhindadest kuuldes. Žürii tõstis esile filmi meisterlikult rafineeritud pildi- ja helikeelt, mis läbi kinoekraani aitavad polüfoonilisel narratiivil mõjusalt vaatajani jõuda.

"Skandinaavia vaikuse" rahvusvaheline esilinastus toimus 2019. aasta juunis Shanghai filmifestivalil ning on suvest alates reisinud festivalidel üle maailma.

Filmi idee autor on Martti Helde ning stsenaarium on sündinud koostöös Inglise stsenaristi Nathaniel Price'iga. Peaosatäitjad on Rea Lest ja Reimo Sagor, heliloojana teeb oma filmidebüüdi Mick Pedaja.

Riia rahvusvaheline filmifestival toimus sel aastal kuuendat korda.