Jaak Kilmi uus dokumentaalfilm "Minu spioonist isa" jõuab kinolevisse

Jaak Kilmi täispikk dokumentaalfilm "Minu spioonist isa" ("My Father the Spy") hakkab jooksma kinos Artis. Suvel toimusid Tallinnas ja Tartus filmi erilinastused, nüüd jõuab aga Eesti-Läti-Saksa-Tšehhi kaastootmises sündinud linateos ka kinolevisse.

"Minu spioonist isa" on film külma sõja spioonimängudest, mis jätsid asjaosalistele armid kogu eluks. Loo keskmes on tüdruk, kes saab 1978.aaastal võimaluse sõita New Yorki, külla Nõukogude Liidu diplomaatilisel missioonil olevale isale. Ootamatult avastab ta end aga suurriikide luuremängude keskelt ja peab tegema valiku, mis lõikab ta igaveseks ära oma eelmisest elust.

Arhiivimaterjale, vaatlevat dokki ja taaslavastusi kasutades taaselustab film 1970ndate lõpu külma sõja atmosfääri. Film on üles võetud Ameerika Ühendriikides, Lätis ja Saksamaal.

"Minu spioonist isa" režissöörid on Jaak Kilmi ja Gints Grube, operaator Aigars Sermukšs, helilooja Janek Murd. Produtsendid Gints Grube (Mistrus Media), Jörg Bundschuh (Kick Film), Julietta Sichel (8Heads Productions) ja Jaak Kilmi (Pimik).

Treiler: