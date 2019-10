Galerii: Indoneesia džunglis algasid Jaak Kilmi jõulufilmi võtted

Filmi võttemeeskond, eesotsas režissöör Jaak Kilmi ja kunstnik Katrin Sipelgaga, sõitis Indoneesiasse juba paari nädala eest. Nüüd liitusid tegijatega ka Tõnu Kark, Saara Pius ja Pääru Oja. Filmivõtted kestavad Indoneesias oktoobri lõpuni.

"Džungliseiklusest fantaseerisin juba väikese poisina. Nüüd, mil vihmametsi ähvardab inimtegevusest tulenev oht, on mul aeg tuua fantaasiad ekraanile ja lasta lastel päästa džungel," sõnas Jaak Kilmi ja lisas, et muidugi ei pääse Indoneesias üllatustest ja põnevatest väljakutsetest. "Alustades sekeldustest tollis kuni tavatute liiklusreeglite ja võõrapäraste menüüdeni, seal käib kõik teisiti kui koduses Eestis, erinev on nii ilm, kultuur kui ka traditsioonid."

Režissöör Jaak Kilmi koguperefilmi "Jõulud džunglis" peategelane on 10-aastane koolitüdruk Paula, kes kolib koos perega troopikasse ja peab maha jätma endale tuttava maailma. Ehkki uus elu troopikas on tore, igatseb Paula siiski koduseid jõule ning nii otsustab ta koos oma uue sõbra Achimiga džunglist jõulušamaani otsima minna. Kumbki ei tea aga, kui peadpööritavalt ohtlikuks võib selline retk osutuda.

Filmi peaosalist, sihikindlat Paulat, kes kartmatult džunglisse jõuluimet otsima läheb, mängib Rebeka Šuksta. Paula ustava sõbra ja giidi Achimi osas on Bryden Pablo Escobar. Eesti näitlejate Saara Piusi, Pääru Oja ning Tõnu Karguga kohtuvad nad alles džunglisügavuses. Lavastaja on Jaak Kilmi, operaator Aigars Sērmukšs ja kunstnik Katrin Sipelgas. Stsenaariumi kirjutas Lote Eglīte.

"Jõulud džunglis" esilinastub kinodes üle Eesti 4. detsembril 2020.