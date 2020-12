Jaak Kilmi filmist "Jõulud džunglis": tahtsin teha heas mõttes vanaaegset seiklusfilmi

Režissöör Jaak Kilmi ütles, et eesmärk oli teha korralik seiklusfilm reaalses maailmas.

"See tundus põneva väljakutsena ja mõte teha üks täiesti teistsugune jõulufilm tekkis minu enda peas. Me, filmi autorid, oleme kõik sellest põlvkonnast, kes on üles kasvanud Jules Verne'i seikluslugude peal, nagu "Kapten Granti lapsed"," rääkis Kilmi "Aktuaalsele kaamerale".

"Mõte oli teha heas mõttes vanaaegset seiklusfilmi, kus tegelased ei seikle virtuaalmaailmas vaid pärismaailmas," lisas ta.

Filmi peaosaline on 10-aastane Paula, kes isa töö tõttu Indoneesiasse kolib ning seal koos kohaliku sõbraga džunglisse eksib. Laste teele satub nii džunglivaime kui ka kullakaevajaid ning jõuluime põimub kohalike müütide ja loodusega.

"See kohalik keskkond oli super inspireeriv, sest algfaasis oli see mõte, et kui need jõulud toimuvad džunglis, siis nad võiksid toimuda ühes teises kultuuris, kus ei ole jõule, ja juhused viisid meid Indoneesiasse, Yogyakarta linna," rääkis Kilmi.

"See on Java kultuuri pealinn ja väga kaugel jõuludest. Sealt edasi läks hästi libedalt, sest sealne filmitööstus on täitsa eksisteeriv ja seal on väga lahedaid näitlejaid ja kogu see gäng oli jube koostööaldis," märkis ta.

Peaosalise Paula rollis astub üles Läti näitleja Rebeka Šuksta. Tema sõpra Akhimit mängib Indoneesia poiss Brydden Fablo Escobar.