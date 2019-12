Jaak Kilmi hakkas tegema lastefilme: mulle väga meeldib laste energia võtteplatsil

"Ringvaate" stuudios oli režissöör Jaak Kilmi, kes on võtnud enda südameasjaks lastefilmid ja toodab neid nüüd mühinal juurde. Ühe filmi võtted lõppesid just kuu aega tagasi Indoneesias.

"Ma mõtlesin paar aastat tagasi välja, et tahaks teha – kuna mul ka endal peres lapsed kasvamas – lastele lahedaid filme. Mäletan enda lapsepõlvest, et mulle kohutavalt meeldisid seiklusfilmid ja kättesaamatud kohad, nagu džungel, kõrb või kõrgmäestik. Seepärast ma valisingi selle filmi paigaks džungli. Mõtlesime, et võiks lastele teha laheda seiklusfilmi," selgitas Kilmi.

Filmi nimi on "Jõulud džunglis", kus teevad Eesti näitlejate kõrval kaasa ka Läti ja Indoneesia näitlejad. Kinodesse jõuab film 4. detsembril 2020. Kilmi kinnitas, et lapsed olid väga head näitlejad ja nüüd tahab ta ette võtta juba järgmise filmi, kus osatäitjad lapsed.

"Mulle väga meeldib laste energia võtteplatsil ja üleüldse. Mind minu lapsed ei väsita absoluutselt. Pigem nad annavad mulle energiat. Sama lugu on lastega võtteplatsil," rääkis ta.

"Kui neid õigesti motiveerida, nendega olla aus, käituda nendega nii nagu sa tahad, et nad sinuga käituksid, siis on see väga lahe. Ma väga loodan, et see lahe laste energia läbi ekraani ka vaatajani jõuab. Minu meetodid on – eriti selle uue filmi puhul – et ma tahaks neile anda hästi palju mänguruumi," selgitas Kilmi.

Uue filmi nimi on "Tagurpidi torn", kus tegelikult veel lapsosatäitjaid ei ole. Kilmi mõtles tegelikult juba kaks aastat tagasi seda filmi teha, otsis selleks ka lapsed välja, aga film jäi seisma ja lapsed kasvasid suureks. Niisiis on Kilmi nullis tagasi ja praegu otsib lapsi vanuses 8–10, kes tuleksid tema filmi mängima.

Ta selgitas, et nende rollikatsed näevad välja teistsugused kui filmides ja telekomöödiates, kus laua taga istuvad neli tõsise näoga meest, kelle ees lapsed käivad luuletust lugemas.

"Meie niimoodi ei tee. Kuna meie film ja kogu meetod põhineb mängulisusel, siis need on pigem seiklusmängud, mida me mängime lastegruppidega läbi. Me jagame lapsed gruppidest ja laseme neil mängida," selgitas ta. "Me filmime need üles ja hiljem vaatame seda materjali."

Aga nad annavad lapsele ka võimaluse nendega rääkida ja ennast tutvustada. "Luuletust ei küsi kellegi käest," lisas Kilmi.

Ta tõdes, et väga raske on üles loetleda asju, mida nad täpselt lastest otsivad. "Stsenaariumis on väga selged tüübid ja eks me otsimegi vastavust nendele tüüpidele."

Kilmi märkis, et isana katsub ta seda vältida, et lapsed peaksid kahetsema pärast filmis osalemist. Samas tõdes ta, et "Tagurpidi torni" puhul on tegemist küllaltki tumeda teemaga. "See on lugu, kus grupp lapsi sooritab kuriteo ja nad hakkavad seda varjama, muutes asja iga päevaga järjest hullemaks." Ta lisas, et see film on pigem lubatud lastele kui et konkreetselt lastele tehtud. "See ei ole otseselt lastefilm."

8–10aastased lapsed ei saa veel Kilmi sõnul aru olukorra tõsidusest. "Sestap me hoiamegi seda vanust sellisena. 11–12aastased lapsed saaksid aru, et asi läheb kriminaalseks."

Film läheb võttesse järgmise aasta suvel. Viimased rollikatsed toimuvad sel nädalavahetusel, kuigi Kilmi sõnul ei pruugi need jääda viimaseks. Endast saab filmitegijatele teada anda aadressil casting@stellar.ee.