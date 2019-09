Tristan Priimägi filmisoovitused: Richard Linklateri uuest filmist kodumaise spioonidokini

"Kuhu sa küll kadusid, Bernadette"

Režissöör: Richard Linklater

Tristan Priimägi tõdes, et Richard Linklateri värske film "Kuhu sa küll kadusid, Bernadette" meenutab pigem Wes Andersoni käekirja. "Pentsikult nunnu film ühest arhitektist, kes on oma iseloomult väga ekstsentriline," sõnas ta ja selgitas peaosas mängib Cate Blanchett. "Tal on alati minu täielik toetus, ma pean teda üheks kõige andekamaks naisnäitlejaks, kes praegu tegutseb."

"See on samanimelise raamatu põhjal ning kuigi vahepeal tundub, et film on liiga ülevoolav, siis samas veab väga mõnusalt lõpuks välja õigesse kohta," nentis ta ja rõhutas, et Linklateri filmides on alati inimlik pool väga oluline. "Selle ta seal ka välja mängib."

"Film on küllalt tekstitihe ning võrdlemisi intellektuaalne, seega ta on kindlasti meelelahutuslik, aga veidi teisel moel," mainis ta.

"Riigisaladus"

Režissöör: Gavin Hood

"Režissöör Gavin Hood on oma karjääri jooksul tuntud kui poliitiliste thrillerite tegija ning "Riigisaladus" on sellest žanrist väga õnnestunud näide," tõdes filmikriitik ja selgitas, et üks Briti eriteenistuse töötaja, keda mängib Keira Knightley, leiab oma postkastist kirja, mida ta peab paremaks lekitada. "Filmi teemaks on Iraagi sõja alustamine 2003. aastal."

"Mulle on hea meel, et see teema on jällegi välja toodud, sest meiegi osalesime seal omadel põhjustel," sõnas ta ja lisas, et kuigi vasalliteenust tuleb vahel pakkuda, siis tuleb samas endale teadvustada, et tegelikult oli see jama, mis seal toimus. "Ma loodan, et selle teemaga seoses muutub tõde inimeste jaoks igapäevaselt arvestatavaks asjaks."

Priimägi tõi ka välja, et Keira Knightley, kes on tuntud kui portselannukkude mängija, saab "Riigisaladuses" võimaluse näidata ka midagi muud peale oma välimuse. "Ta mängib pigem halli hiirekest ning saab sellega väga hästi hakkama."

"Mu spioonist isa"

Režissöör: Jaak Kilmi, Gints Grube

"Dokumentaalfilm räägib ühest ülejooksnud spiooniperekonnast, kes tegutses Nõukogude Liidu hüvanguks Rootsis ja mujal ning lõpuks deserteerus Ameerikasse," ütles ta ja lisas, et filmi peategelaseks on võetud perekonna tütar, kes räägib oma vanematest. "Spiooniteema on alati selline, mida on keeruline hoomata ning infole ei pääse ligi, aga Jaak Kilmi teema on see kindlasti."

"Jaak on dokumentalistikaga alati väga vabalt ümber käinud, aga siin püsib ta enda sõnul tõele lähemal kui mõni teine kord," selgitas Priimägi ja tõi välja, et huvitaval kombel saab näha ka kaadri taha. "Selline kahe reaalsuse segamine on meetodina igati kasuks."

Filmikriitik mainis, et "Minu spioonist isa" räägib ka sellest, kuidas spiooniamet on üsna tänamatu töö. "Sa võid riiki teenida, aga riik iseenesest sinule mingi teenega ei vasta ning kui sa üle jooksed, siis sellega mingit austust ei kaasne."