Tristan Priimägi filmisoovitused: "Piitsavars", "Jagada või mitte jagada" ja "Naabrite helid"

"Piitsavars"

Režissöör: Kantemir Balagov

Priimägi sõnul näitab "Piitsavars" seda, kuidas venelased suudavad praegu läbi tugevate tegijate arthouse-kino valitseda. "Tegemist on režissööri teise filmiga, mis räägib 1945. aasta Leningradist ning sellest, kuidas linn proovib teise maailmasõja tagajärgedega hakkama saada," selgitas ta ja mainis, et peaosas on kaks naist, mis on sõjafilmi juures üsna ebatraditsiooniline.

"Traagiline ja üsnagi raske vaatamine, aga hästi ilus," nentis ta ja rõhutas, et "Piitsavars" on eepiline draama nende kahe naise püüdest eluga toime tulla. "Hästi ägedalt on lahendatud rohelise ja punase vaheldumisega mingi värvide võitlus kogu filmi vältel, mida võib igaüks isemoodi tõlgendada."

"Jagada või mitte jagada"

Režissöörid: Minna Hint, Meelis Muhu

"Film on väga koomiline, aga ilmselt tahtmatult, sest Mark pole tulnud siia nalja tegema, vaid maailma muutma," ütles filmikriitik ja lisas, et peategelase idee on kapitalismiväline kogukond, kes peaks elama niiviisi, et üksteisele jagatakse kõike. "Sealhulgas headust, kaupu ja miks mitte ka seksteenuseid."

"Ta on nagu iga guru, kes tahab enda ümber koondada mingit seltskonda, aga erinevalt tavagurudega ei ole ta kodutööd ära teinud," nentis Priimägi ja mainis, kuidas õige pea selgub, et ega Margil midagi väga öelda ei ole. "Mingi struktuurne ideoloogia on tal puudu."

Tema sõnul on väga huvitav vaadata ühe guru teekonda, kelle keskeks probleemiks on see, et tal pole erilist sarmi.

"Naabrite helid"

Režissöör: Kleber Mendonca Filho

"Kinos Sõprus toimub Brasiilia filminädal ning selle programm tundub väga hea, soovitan silma peal hoida," selgitas ta ja tõi sealt välja filmi "Naabrite helid", mis valmis juba 2012. aastal. "Nagu Kleber Mendoca Filho filmid alati, nii näitab ka see kõrgema keskklassi elu, aga samas väga napilt läbi selle kritiseeritakse ka Brasiilia establishment'i."

"Tegevus toimub ühes üsna jõukas elamukompleksis, mida tuleb valvama turvafirma ning näidatakse seda, kuidas läbi turvanduse hakatakse inimeste õigusi väänama," avas Priimägi filmi sisu ning rõhutas, et "Naabrite helid" on üks neist filmidest, mida ilma Brasiilia filminädalata ilmselt kusagilt ei näeks ega oskaks isegi otsida.