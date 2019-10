Tristan Priimägi filmisoovitused: "Lammas Shaun. Farmigeddon", "Informaator" ja "Mary needus"

"Lammas Shaun. Farmigeddon" ("A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon")

Režissöörid: Will Becher, Richard Phelan

Tristan Priimägi sõnul ei vaja lammas Shaun ilmselt pikemat tutvustamist. "Nagu teada, tõmbab ta oma ebaratsionaalse käitumisega igasuguseid jamasid nii endale kui teistele kaela," selgitas ta ja mainis, et uues filmis väljub olukord õige pea Shauni kontrolli alt, sest nende tagahoovi maandub lendav taldrik. "Lahe on vaadata, kuidas film üsnagi Eesti animatsioonitraditsioonile sarnaselt oma lugu räägib ehk siis teksti ei kasutata."

"Kõike peab väljendama pildikeeles, mis on justkui väga värskendav ja lubab päris palju huumorit kasutada," mainis ta ja tõdes, et huvitaval kombel jõuab see film kinodesse samal ajal "Vanamehe filmiga". "Soovitan mõlemalt vaadata, sest nad on justkui vastandid, sest kui "Lammas Shaunis" on lähenetud täiesti tekstivabalt, siis "Vanamehe filmi" iseloomuomaduseks on just tekst ja selle kangus."

"Mõlemad filmid tahavad, et me oleksime lapsemeelsemad, aga kõnetavad täiesti erinevat tüüpi infantiilsust meie sees, kui "Lammas Shaun" on võib-olla isegi nunnu piirimail ja suhteliselt lastele, siis "Vanamehe film" on sellele n-ö koolipoisile meie sees," tõdes Priimägi ja lisas, et filmis on momente, kus toimuv tundub natukene liiga nunnu. "Enda näite põhjal võin aga väita, et film on ka täiskasvanutele intellektuaalselt huvitav meelelahutus."

"Informaator" ("The Informer")

Režissöör: Andrea Di Stefano

Filmikriitik selgitas, et "Informaator" põhineb Rootsi krimiromaanil. "Ma arvan, et selliseid filme tuleb pärast õhtuseid uudiseid igapäevaselt," sõnas ta ja kinnitas, et kuigi filmi lugu pole pealtnäha millegi poolest erakordne, siis on see väga hästi kirjutatud ja lavastatud. "Joel Kinnaman on peaosas, ma ei tea, kas ta varem on üldse peaosas mänginud, ta on rohkem teles mänginud."

"Siin on huvitav vaadata, kuidas karakterite motivatsioon on paigas, sest vahel on nii, et kui stsenarist on olnud laisk, siis karakter on loll," tõdes ta ja rõhutas, et motivatsioon peaks tulema mitte stsenaristi sulepeast, vaid karakteri seest. "Siin on need asjad balansis, sa saad aru, et tegelased on keerulises olukorras, nad on väljapääsmatult sinna pandud ja peavad selle ära lahendama."

"Naljakad ja samas väga kurjad Poola pätid on filmis, kes räägivad poola keeles, mis pole ka päris tavaline Hollywoodi filmide puhul," mainis Priimägi ja tõi välja, et kui on soov klassikalist krimimeelelahutust näha, mis on hästi tehtud, siis "Informaator" on see film. "Kindlasti on see ka film, mis läheb praegu kinolevis radari alt läbi ja jõuab lõpuks telekanalite südaöisesse vööndi."

"Mary needus" ("Mary")

Režissöör: Michael Goi

"See on väga väike ja võib-olla silmatorkamatu õudusfilm, aga siin on mitu asja, mis on olulised," ütles Tristan Priimägi ja lisas, et üks märkimisväärne detail on näiteks see, et filmis mängib Oscari-võitja Gary Oldman. "Lisaks on see võib-olla minu subjektiivne asi, aga mul on kohutav probleem igasuguste vaimolenditega."

"Filmis on üks jaht nimega Mary, mille nad ostavad, ning selgub, et sellel on kummaline ajalugu, mis hakkab vaikselt välja kooruma," sõnas ta ja tõi välja, et talle läks film korda. "See on õudusfilmina väga töötav asi, ma võib-olla vaatasin seda üsnagi südaöisel linastusel võrdlemisi üksi kinos, stiihiad möllavad seal, meri ja vihma sajab, ning kinost välja tulles sadas ka vihma, sega film kandus ellu edasi."

Priimägi arvates peabki õudusfilmide puhul kasutama mingit piiratud keskkonda, kust tegelastel puudub väljapääs. "Selle raami sees hakatakse siis seda lahendama, kui hästi või halvasti keegi suudab pinget hoida, on lavastaja ja stsenaristi proovikivi," mainis ta ja sõnas, et "Mary needuses" hakkas klaustrofoobia hästi tööle.