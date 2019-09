Tristan Priimägi filmisoovitused: "Vanamehe film", "Puutumatu" ja "Seksikad sulid"

"Vanamehe film"

Režissöörid: Mikk Mägi, Oskar Lehemaa

Tristan Priimägi kinnitas, et "Vanamehe film" ületab labasuse piire igast otsast. "See on võetud seal eesmärgiks," sõnas ta ja nentis, et need, kes lähevad filmi vaatama koos pisiperega ning loodavad sealt saada pühapäevast Disney-kogemust, peavad ilmselt pettuma. "Ta on igas mõttes vägagi üle vindi, aga sellisena ta mulle ka imponeerib."

"Ta ei ole nii anarhistliku vaimuga kui need lühiklipid olid," tõdes ta ja kinnitas, et "Vanamehe filmis" on momente, kus ta on aeglasem, ning ka hetki, kus ta on äkilisem. "Minu meelest võiks filmi natukene toimetada, aga kokkuvõttes ma ikkagi soovitan," sõnas Priimägi, lisades, et ta ei kujuta isegi ette, kui palju käsitööd film nõudis. "Nukufilmi tegemine on tundunud mulle alati maagiline asi."

"Puutumatu" ("Untouchable")

Režissöör: Ursula Macfarlane

Kuigi "Puutumatu" räägib põhiliselt Harvey Weinsteinist, siis Priimägi sõnul on see ka kogu #metoo liikumise vahekokkuvõte. "See on protsess, mis lükati käima ja loodetavasti selle kaja kestab väga kaugele," selgitas ta ja tõdes, et hetkel on selles liikumises saabunud n-ö andeksandmise faas. "Vägistamisskandaaliga vahele jäänud Nate Parker oli uue filmiga Veneetsias, Kevin Spacey teeb juba mingeid rolle, seega lubatakse vaikselt tagasi."

"Weinsteini skandaal põhjustas ühe kõige suurema ühiskondliku ning kultuurilise muutuse, mida me sel sajandil oleme näinud, selle mõju on kindlasti väga suur," sõnas ta ja kinnitas, et vahepeal on hea teha referatiivne kokkuvõtte, mis ikkagi toimus. "Vahel tuleb ikkagi meelde tuletada seda, mis juhtub, kui masinavärgil lastakse toimida nii, et see oleks kõigile kasulik."

"Ma ei tea, kui palju inimesed seda näha tahavad, aga see on vajalikum film ja teema kui enamik mängufilmides," rõhutas filmikriitik ja sõnas, et Eesti filmitööstuses ilmselt selliseid probleeme pole. "Siit on raske paralleeli leida, sest eestlased on kas veidi uimasemad, tagasihoidlikumad või on see filmitööstus lihtsalt nii väike, et ei saa niimoodi sigatseda."

"Seksikad sulid" ("Hustlers")

Režissöör: Lorene Scafaria

Film "Seksikad sulid" on Tristan Priimägi sõnul huvitav, kuna see räägib stripparite elust Manhattanil enne ja pärast finantskrahhi. "Tegelikult põnev on ka see, et sellise filmi kohta tegeletakse päris palju karakteritega, mis on alati filmile hea," mainis ta ja rõhutas, et kui enamasti on naised sedalaadi filmides vaid objektid või statistid, siis antud juhul on vastupidi. "Siin näidatakse Wall Streeti finantskrahhi olukorda läbi nende rakursi."

"Glamuuri on siin päris palju, aga on hästi näidatud ka raha puudusest tingitud väga väheseid valikuid," selgitas ta ja tõi välja, et valikute puudumise tõttu hakkab filmis pihta ka illegaalne skeemitamine. "See lükkab sisupoole käima."