"Vanamehe filmis" lendab palju 3D-piima

Operaator Urmas Jõemees tunnistas, et nukufilmi tegemise protsess ei ole tänapäeval oluliselt kiirem. "Animatsioon sünnib ikka sama ajaga. Võte kui selline kestab sama kaua kui vanasti. Nuku liigutamine võtab sama palju aega. Lihtsalt praegu me näeme kohe tulemust. Kohe pärast võtet."

Tossu ja muda ei olnud otstarbekas päriselt teha, mistõttu tehti see 3D-s, rääkis 3D-animaator Mattias Mälk. "Siin filmis on muidugi suur roll ka piimal, nii et meil on ka lüpsi-show, kus lendab hästi palju 3D-piima."

Režissöör-stsenarist Oskar Lehemaa tunnistas, et ta ei tea, kuidas saab nukufilmi kahe režissööriga teha, aga ta saab kaasrežissööri ja -stsenaristi Mikk Mäega nii hästi läbi. "Kui sa oled temaga rääkinud, siis sa saad aru, et tema ongi põhimõtteliselt vanamees. Tema karakteri ja hääle pealt tulebki kogu see maailm. Aga ma arvan, et see, mis ma sellele loodevasti juurde oskan anda, on struktuur, et kuidas see lugu võiks kulgeda."

Lehemaa tõi ka välja, et kaheksa kuud tagasi oli lahe kirjutada, et tuleb laudasuurune karu ja filmi lõpus tuleb lehmarobot ning lendab karupersest välja. "Aga ühel hetkel sa avastad, et sul 15 inimest ehitab seda karuperset, siis on käib väike šokk läbi, et nüüd on vaja see karuperse ära teha."