Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod selgitas, et HFR tähendab kõrge kaadrisagedusega filmi, mis võimaldab edasi anda ülimalt realistlikku pilti. "Kõrge kaadrisagedus tähendab antud juhul, et igas sekundis jookseb silme eest läbi 60 kaadrit, tavafilmi puhul on see kõigest 24 kaadrit," lausus Novod. "Näiteks "Kääbiku" film oli samuti kõrgema kaadrisagedusega ning oli üks esimesi suuri linateoseid, mida näidati sagedusega 48 kaadrit sekundis."

Esimese 3D+ formaadiga linastuva filmi "Kaksikmees" lavastajaks on märulifilmide legend Ang Lee ning korraga kahes peaosas astub üles Will Smith. Smith on karjääri lõpetada ihkav vananev valitsuse palgamõrvar Henry Brogan, kes saab sihtmärgiks omaenese nooremale kloonile, kes näib teadvat ette iga tema järgmist sammu ja liigutust. Põgenedes iseenese noore ja tugeva versiooni eest peab Henry paljastama oma klooni loomise hämarad tagamaad ning päästma nooruki süngest saatusest.

Treiler: