"Vanamehe filmi" tegijad: raske on eraelus rollist välja saada

Saates "Hommik Anuga" olid külas "Vanamehe filmi" režissöörid ja stsenaristid Oskar Lehemaa ning Mikk Mägi, kes ütlesid, et vanamehe-hääl kipub harjumuseks saama.

"Kahtlustan, et vanameest on kõrvalt muhedam vaadata kui temaga päriselus kokku puutuda," märkis Lehemaa.

"Ta on siiski suhteliselt põikpäine," täiendas Mikk Mägi. "Algidee tuli meil kunagi Peeter Ritsoga, tema tegi koolis juba neljateistaastasena koos Mart Kuke ja teiste sõpradega vanamehe häält."

Vanamehe tegelaskuju kujunemisel on Mikk Mägi inspireerinud tema isa. "Ta on selline juba mais pruuniks päevitunud bokseritega tüüp, kes helistab mulle kell kaks öösel ja küsib, miks arvutihiir ei tööta."

Vanamehe hääl käib asja juurde. "Mina pidin selle ära õppima ühise stsenaariumikirjutamise käigus," tõdes Lehemaa. "Ma ei saa kirjutada, kui ma mõtlen tavalise häälega näiteks "ma pean oma lehma ära tooma". See peab käima ikka nii (kähistab nõmedalt): "ma pean oma lehma ära tooma"".

"Minul on vanamehehääl muutunud parasiithääleks, mu sõbrad on harjunud, et ma neile näiteks helistan sellise häälega," nentis Mägi.

"Kui me kahekesi käime näiteks söömas ja räägime sellise häälega, siis inimesed ümberringi arvavad, et me oleme lolliks läinud või mingid kaks hälvikut," muigas Lehemaa. "Anna šuppi ja. Pivvukat ja," läks Mägi rolli.

Vaadake videost, kuidas Mikk Mägi tegi vanamehena kõned panka ja infoliini.

"Vanamehe film" esilinastub 25. septembril.