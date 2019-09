Mikk Mägi: olen tänavatel kuulnud igasuguseid Vanamehe hääli

24. septembril esilinastub Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa film Vanamehest, kes on vaatajatele tuttav nii veebis levinud lühivideotest kui ka "Eesti laulu" vaheklippidest. Tegijad lubavad, et kuigi "Vanamehe film" on alla 12-aastastele keelatud, siis midagi hullemat kui senistes klippides ekraanil toimuma ei hakka.

Mõte, et populaarsetest veebiklippidest võiks teha täispika mängufilmi, sündis režisöör Mikk Mägi sõnul umbes kaks aastat tagasi, vahendas "Aktuaalne kaamera". Esialgu tundus see tema sõnul olevat aga täiesti pöörane idee ning ka paras väljakutse.

Protsessi käigus liitus "Vanamehe filmi" tiimiga ka Oskar Lehemaa, kes on tuntud lühiõudusfilmi "Karv" lavastajana. Ta kinnitas, et pärast pikka eeltööd ning ühiselt 90-lehekülje stsenaariumi kirjutamist kulus suur osa ajast tõepoolest nukkudega mängimisele. "Enne kui me stseeni hakkame lavastama, siis kõik teised inimesed lähevad korra minema ja me oleme kaks täiskasvanud meest, kes teevad Vanamehe häält ja mängivad nukkudega," sõnas ta ja nentis, et see on ilmselt kõrvaltvaatajale üsna veider skisofreeniline protsess.

Lisaks Vanamehele on uues filmis ka mitmed teised kõrvalosatäitjad. Näiteks astub Jan Uuspõld üles Piimavanana, kes on üle elanud piimatuumakatastroofi, Jaagup Kreem kehastab iseend ning Märt Avandi on saanud eriti ootamatu rolli ning astub üles lehmana. "Kui me mõtleme, et kes Eesti näitlejatest võiks olla parim lehm, siis Märt Avandi tuli kohe esimesena," tõdes Mikk Mägi.

Filmi nimitegelase häält teeb Mikk Mägi ise, kuid samas on ta kindel, et Vanamehe häälega saavad kõik inimesed hakkama. "Vanamehe hääl on universaalne ja ma ei ütleks, et olen ise jube hea Vanamehe hääle tegija," tõdes ta ja mainis, et ta on tänavatel kuulnud igasuguseid Vanamehe hääli.