"Vanamehe film" kogus avanädalavahetusel ligi 29 000 kinokülastust

Filmi üks produtsente Tanel Tatter ütles, et kui film oli valmis saanud, siis teadsid nad kohe, et neil on käes midagi väga originaalset. "Väga populaarseteks osutusid Helsingi linastused, kus Eesti kogukond jooksis filmile tormi, samuti on lavastajad Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa teinud omale põhjaliku tuurigraafiku, et kohtude üle kodumaa oma publikuga nii palju kui võimalik," selgitas ta.

Filmi lavastajateks ja stsenaristideks on Mikk Mägi ja Oskar Lehemaa. Loo autoriteks Mikk Mägi, Oskar Lehemaa ja Peeter Ritso. Tegelaskujudele andsid oma hääled Mikk Mägi, Oskar Lehemaa, Jan Uuspõld, Märt Avandi, Indrek Ojari, Jaagup Kreem ja paljud teised.