Tristan Priimägi filmisoovitused: Pahatarist Eesti esimese õudusfilmini

"Pahatar. Kurjuse käskijanna"

Režissöör: Joachim Rønning

Tristan Priimägi rõhutas, et kui viimase aasta jooksul on Disney korduvalt oma lati, siis "Pahatari" järjeloo puhul on nad tabanud ära selle, milles nad on tugevad. "Nad oskavad rääkida imetlusttekitavat muinasjuttu suure žesti ja suure värviga," mainis ta ja lisas, et filmi vaatamiseks peab lubama endale teatava hulga siirust. "Samuti näitab film seda, miks Angelina Jolie on superstaar."

Filmis astub üles ka Elle Fanning, kes näeb kriitiku sõnul alati välja selline, nagu ta oleks taevast alla potsatanud. "Ta mõjub seal süütuse ja siiruse kehastusena keset seda võimuvõitlust," sõnas ta ja selgitas, et filmis võib näha laene nii "Sõrmuste isandast kui ka "Troonide mängust".

"Aasta täis draamat"

Režissöör: Marta Pulk

Vaatamata sellele, et filmis on süntaksiprobleeme, siis on Priimägi sõnul suurimaks võluks just peategelane Alissija-Elisabet Jevtjukova. "Ta on niivõrd sümpaatne ja tema enesereflektsioon on väga huvitav," sõnas ta ja lisas, et loodetavasti kuuleb sellest tüdrukust veel. "Tundub, et pärast seda filmi ta sinna Valka üldsuse silma eest ära peita oleks ebaõiglane."

"Kui ei ela suures linnas ja kui kultuuri peale igakuiselt vaba raha üle ei jää, siis on teatris käimine päris keeruline," ütles ta ja nentis, et film ei lõpe palgalise teatrivaataja eksperimendiga. "Näidatakse ikkagi seda, kuhu ta paigutub ka elus edaspidi."

"Kiirtee põrgusse"

Režissöör: Urmas Eero Liiv

"Film on kohati üsna räigetes toonides, mis ongi hea," rõhutas ta ja lisas, et kuigi osad inimesed on öelnud, et Eesti esimene õudusfilm ei vasta ootustele, siis temale tekitab pigem õõva maailm, kus õudusfilmid vastaksid ootustele. "Mis ma neid siis üldse vaatama lähen, kui ma tean, mis seal juhtuma hakkab."

"Urmas Eero Liiv ei tegutse kindlasti hea maitse raamides ning ma pooldan seda suhtumist," tõdes Tristan Priimägi ja sõnas, et kuigi õudusfilme on väga lihtne kritiseerida, siis tema suhtub siiski pooldavalt Eesti õudusfilmidebüüti. "Siin suudetakse ikkagi mingi oma maailm luua, kogu film toimub ühes taluhoovis ja siis kuhjatakse kogu aeg vaatajale peale erinevaid õudusfilmistampe."