Jaak Lõhmus filmist "Kiirtee põrgusse": meil pole otseselt kellegagi samastuda

"Ma ei ole eriline õudusfilmifänn kunagi olnud," ütles Jaak Lõhmus ja sõnas, et tal tekib küsimus, miks õudusfilmide kõrvale niivõrd vähe armastusfilme tehakse. "Kõik see, mis on seotud õuduse, surma ja verega, on inimesele sama omane kui armastus, sümpaatia ja üksteise poole hoidmine," tõdes ta.

Film "Kiirtee põrgusse" on Lõhmuse arvates küllalt arusaamatu. "Meid ehmatatakse väga palju ja meil tekib seletusi, miks meid ehmatatakse, aga meil ei ole otseselt kellegagi samastuda," nentis ta ja tõi välja, et tema tundis filmis kõige rohkem kaasa väikesele poisile, kes nende hammasrataste vahele jäi. "Kersti Heinloo on väga õudusfilmilik lavastaja ja Franz Malmstenil on pöörased geenid filminäitlejana."

Üks Eesti filmitegijale, kellel filmispetsialist ootaks õudusfilmi, on Rainer Sarnet. "Tegelikult võib ju öelda, et ka "November" on õudusfilm," ütles ta ja lisas, et lisaks sellele võiks Sarnet teha ka ühe tõeliselt glamuurse õudusfilmi.

Jaak Lõhmuse arvates on Alfred Hitchcock väga tark lavastaja. "Ta alati armastab oma vaatajat ja peab vaatajast väga lugu," kinnitas ta ja rõhutas, et Eesti kunstilise filmi loojad ei saa selle koha pealt tihti Hitchcockile vastu.