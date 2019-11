Tristan Priimägi filmisoovitused: "Oleg", "Disko" ja "Wilcox"

Filmikriitik Tristan Priimägi soovitas "Terevisioonis" kolme filmi Pimedate Ööde filmifestivali mahukast kavast. Filmide valimise aluseks oli see, et tõenäoliselt need kolm filmi ei jõua kunagi Eesti kinolevisse.

"Oleg"

Režissöör: Juris Kursietis

"Ma olen proovinud valida sellised filmid, mis suure tõenäosusega kinno ei jõua," ütles Tristan Priimägi ja sõnas, et kuigi võib tekkida küsimus, miks peaks minema vaatama Läti filmi, siis lihtsalt sellepärast, et see on nii hea. "Suurepärane teos ja see valiti ka Cannes'i filmifestivalile," tõdes ta, lisades, et film kinnitas, kuidas kaasaegset sotsiaalset draamat saab teha ka mõnes Balti riigis, kus ei just kuigi palju raha.

"Lugu ühest Läti noormehest, kes siirdub Belgiasse lihttööle, seal tekivad probleemid, ta jääb võlgu ja hakkab mingite poolakatega asju ajama," sõnas filmikriitik ja kinnitas, et vaatajad näevad, kuidas keeris imeb vaikselt Olegi sisse. "See pole lihtne vaatamine, aga tõsiselt nappide vahenditega tehtud niivõrd kaasaegses filmikeeles teos."

"Disko" ("Disco")

Režissöör: Jorunn Myklebust Syversen

"Filmi peaosaline tegeleb mingi väga huvitava subkultuuriga maailmatasemel, mingi kummalise trance'i järgi üliaktiivne aeroobikaline tantsimine, ma ei oska seda kuidagi kutsuda," tõdes ta ja mainis, et filmis mängitakse konflikti peale. "Ühest küljest on ta eduka fassaadiga sportlane, aga teisalt on ta pärit sügavalt fundamentalistlikult kristlikust perekonnast."

"See tütarlaps on jällegi tohutult hästi valitud, ta on siiras, puhas ja ingellik, kellele ongi vastu need headuse tumedad jõud," selgitas Priimägi.

"Wilcox"

Režissöör: Denis Cote

"See on näide sellest, mis on PÖFFi ülesanne ehk üles korjata tuntud tegijate imelikud filmid," ütles filmikriitik ja rõhutas, et Denis Cote on väga kõrgelt hinnatud arthouse-filmitegija kogu maailmas. "Ta hoiab oma iseseisvusest sellega kinni, et suurema eelarvega narratiivsete filmide vahepeal teeb ta ka täielikku punki."

Priimägi sõnas, et "Wilcox" on täiesti avangardlik katsetus. "Ilma tekstita film sellest, kuidas üks tüüp on otsustanud elada väljaspool ühiskonda, ta kõnnib mööda maamuna ringi ja kohtub erinevate inimestega," tõdes ta ja mainis, et väga nappide infokildude põhjal saab panna vaikselt kokku, mis temaga toimunud on. "Tundub, et ta on mingi sõjaveteran, aga ma rohkem isegi ei räägiks."