Tristan Priimägi filmisoovitused: "Rocketman", "Mid90s"ja "Mamps"

"Rocketman"

Režissöör: Dexter Fletcher

Film "Rocketman" püsib Tristan Priimägi sõnul ainult Elton Johni laulude peal. "Neid on hoolikalt lavastatud ning peaosaline Taron Egerton on need ise sisse laulnud," sõnas ta ja mainis, et laulude lavastamisel minnakse ebarealistlikusse võtmesse. "Öeldaksegi, et see on see uus võti, millega pärast "Bohemian Rhapsody't" suurel linal peale minna."

Ta võrdles nii "Rocketmanist" kui ka "Bohemian Rhapsody'st" saadavat kogemust kontsertelamusega. "Nüüd leitakse, et laul on see viis, millega saab vaatajat kaasa kiskuda," ütles ta ja tõdes, et see on küll sama võte, mida on muusikalides aastakümneid ammu tehtud, aga antud juhul on peategelane päriselt olemas ning ka need lood on juba varem päriselt kirjutatud. "Mis puudutab seda muud mudru seal ümber, siis see on üsna teisejärguline, sellest on üle libisetud."

"Tulevikku vaadates me näeme, et tootmises on film Boy George'ist, 80ndad, check, heroiin ja geiteema, kõik on täpselt sama, aga Boy George'is ma ei näe küll mingit sellist isikupärast, et temast peaks filmi tegema," tõdes ta ja lisas, et tõenäoliselt on tulemas suur laviin selliseid filme.

"Mid90s"

Režissöör: Jonah Hill

"See on film, mis ilma soovituseta võib vahele jääda," ütles Priimägi ja selgitas, et tegemist on rulateemalise filmiga, kus pole ekraanil ühtki staari . "Küll aga on režissöör Jonah Hill väga tuntud, varem küll näitlejaga, kuid ta tegi nüüd oma lavastajadebüüdi."

Filmikriitiku sõnul on "Mid90s" selgelt väga isiklik tagasivaade 1990. aastate keskpaiga rulakultuuri ja noorte eneseotsingusse. "Mulle miskipärast see teema läheb korda ja need filmid on ka hästi tehtud," sõnas ta ja tõi samalaadsena filmina välja selle aasta algul Eesti kinodesse jõudnud Crystal Moselle'i linaloo "Skate Kitchen", mis keskendus samuti noortele rulatajatele.

"Rulatamine on neile noortele justkui asendustegevus, korvamaks mingisugust puudjääki reaalses elus, neil on vanematega probleeme, kooliga ja sotsiaalse sidususega üleüldse," mainis ta ja kinnitas, et mingist hetkest muutub rulatamine neile ka täiesti asendamatuks tegevuseks. "Minu arust on see väga tugev emotsionaalne ja isiklik lugu."

"Mamps" ("Ma")

Režissöör: Tate Taylor

Tristan Priimägi rõhutas, et "Mamps" ei ole kindlasti kõige parem film. "Ta on huvitav selle poolest, et on kõige populaarsema õudusfilmide firma Blumhouse Productionsi järjekordne toode ning nagu näha, siis neil on nii palju jõudu, et nad suudavad isegi suhteliselt keskpärase käsikirja juures tõmmata peaossa Oscari-võitja Octavia Spenceri."

Filmi suurimaks tugevuks ongi tema sõnul just Spenceri näitlemine. "Kogu üleüldine foon on nihkunud sinna, et hakata õudusfilmidesse võtma draamanäitlejaid, mida on teatud määral alati olnud, aga "Mamps" on selle nurga alt päris kõnekas näide," ütles ta ja selgitas, et peaosalisel areneb välja tugev stalkeri-kompleks, mistõttu ta koondab enda ümber kamba teismelisi noori ja hakkab neid enda käe järgi väänama.