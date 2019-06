Tristan Priimägi: Laagna, evridei

Laagna – evridei. Siin on Laagna Laagna Laagna evridei

Öed, "Rulli rulli rulli" (Tenet remiks, fiktiivne)

Esimese tõelise Hollywoodi suurprojekti, Christopher Nolani uue filmi "Tenet" võtete jõudmine Eestisse on vähemalt meedias päädinud poleemikaga, mille autoriks võiks vabalt olla ka Andrus Kivirähk. Avalikkuse ette on jõudnud sisuliselt ainult naaklemine Laagna tee sulgemise võimalikkuse üle tänavu suvel, informatsioon Laagna tee kasutuselevõtu osas filmivõteteks on aga harali ja paranoiapõhine. Linnapea Mihhail Kõlvart kiikab ühe silmaga Lasnamäe valijate poole ja mõõdab teisega võimalikku PR-katastoofi. Selle tulemuseks on seisak ja ülekeevad tundepuhangud. Filmivõtted algavad järgmisel nädalal ning selleks ajaks peaks olema suviste plaanide osas vastus käes (kanalit tahetakse kasutada juulis). Laulupeo kuupäevad 4. kuni 7. juulini jäävad Laagna tee võttegraafikust välja.

Huvitaval kombel kõlab Kõlvarti värskest sõnavõtust Postimehes1 uus noot: ta näeb vajadust linnapeana hinnata ja tarvidusel ära hoida võimalikku mainekahju Tallinna linnale, kuna võttepaikadena kasutatakse Nõukogude-aegse brutalismi maamärke, linnahalli ja Laagna teed, mitte Pirita teed ja vanalinna. Praegu pole küll üldse teada, kas filmis Tallinna seos nende kohtadega üldse figureerib. Need võivad seal olla fiktiivsed paigad, lihtsalt atraktiivne taust, või esineda sellisel kujul, et neil pole tegeliku asukohaga mitte mingit seost. Kõlvarti mõte, et pigem võiks vanalinnas filmida, kõlab nagu supi tõstmine lusikaga ühest taskust teise: kas vanalinna paneksime siis juulikuuks meelsamini kinni? Pealegi otsitakse originaalsust ja mitte piltpostkaarti. Kui me sellest aru ei saa, et mainekujunduse heaks töötab omanäolisus klantspildindusest paremini, siis meil ka seda oma nägu rahvusvahelise avalikkuse silmis ette ei teki. Vaevalt on mõni Nolani kaliibriga tegija täis tahtmist tulla siia üles võtma filmi "Varastati Vana Toomas"2 uusversiooni. Meil on avanenud ju võimalus viia Lasnamäe kanal Suessi ja Panama kõrvale maailma viie kanali hulka! Või midagi sinnapoole.

Äkki leevendaks linnapea suhtumist võimalik filmiroll? Kõlvart on ka maininud, et Nolani filmidest on tema lemmik "Batman"3. Batmani tulevaseks osatäitjaks on kahjuks juba kinnitatud Robert Pattinson, tema rivaal "Tenetist". Aga äkki saab linnapea võitluskunstide oskusi spioonifilmis siiski rakendada? Ehk siis: pakuks diili garneeringuks Kõlvartile rolli, ehk Ödede laulu parafraseerimisega jätkates: "Rolli, rolli, rolli, rolli, rolli muda sees, kuniks uued valged tossud on sul mudased".

1 Uwe Gnadenteich, Kõlvart: Laagna tee sulgemist terveks kuuks me isegi ei aruta. – Postimees 5. VI 2019.

2 "Varastati Vana Toomas", Semjon Školnikov, 1970.

3 Tallinna linn ei jõudnud Laagna tee sulgemises otsuseni, kuid pani kirja oma tingimused. – Õhtuleht 5. VI 2019, video