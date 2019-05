Tristan Priimägi filmisoovitused: "Aladdin", "Humorist" ja "Brightburn"

Filmikriitik Tristan Priimägi on Cannes'i filmifestivalilt tagasi ning jätkab "Terevisioonis" oma iganädalase filmisoovituste rubriigiga. Sel korral on vaatluse all Guy Ritchie "Aladdin", Nõukogude Liidu koomiku elu vaatlev "Humorist" ja õudusfilmi elementidega superkangelasefilm "Brightburn".

"Aladdin"

Režissöör: Guy Ritchie

"Mul on tunne, et Guy Ritchie on enda autorinägemusega lõplikult hüvasti jätnud, sest "Aladdin" on selgelt tellimustöö," sõnas Tristan Priimägi "Terevisioonis" ja tõdes, et ilmselt oodati filmi puhul Ritchielt just hoogsust, mille poolest ta on ka kõige tuntum. "Seda seal kindlasti on."

Ta tõdes ka, et värske filmiversioon on üllatavalt sarnane 1992. aasta animatsioonile. "Kui sa seda Aladdini või džinni vaatad, siis nad on visuaalselt proovinud teha küllalt sarnases võtmes, aga Will Smith ei ole kindlasti Robin Williams," sõnas Priimägi ja mainis, et muusikapalad on uusversioonis samad, kuid neid on kaasajastatud.

"Humorist" ("Yumorist")

Režissöör: Mihkail Idov

"Film toob päris hästi välja selle, mida tähendab olla naljategija või estraadikunstnik Nõukogude Liidus," selgitas filmikriitik ja lisas, et "Humorist" pani mõtlema ka sellele, kuidas Eino Baskini taolised mehed omal ajal toimetasid. "Milline dilemma on sees, mida tuleb pidevalt ületada, sest sa ei saa rääkida neid nalju, mida tahaksid."

Tristan Priimägi rõhutas, et tal oli "Humoristi" huvitav vaadata. "Ajastutruudus on ka alati väga kihvt vaadata, siin samamoodi."

"Brightburn"

Režissöör: David Yarovesky

Film "Brightburn" viib Priimägi arvates tagasi aega, kui kosmos seondus pigem paranoiaga. "1950. ja 1960. aastatel tulid kosmosest ikkagi ohud, millega tuli võidelda, nüüd me oleme ära harjunud, et taevas lendavad ringi Kapten Marvelid ja Thorid ning kosmilised jõud on pigem meie sõbrad," sõnas ta ja selgitas, et õudusfilmid tegelevad tihti sellega, kuidas hirmud ja paranoiad tuua tõelisuseks. "Paljude vanemate jaoks on nende lapsed teismeikka jõudes kui teiselt planeedilt kukkunud psühhopaadid, siin tuleb aga välja, et poeg teismeikka jõuds ongi seda."

"Seal on huvitavaid psühholoogilisi momente, aga ka kõvasti verd, seega hoiatus," mainis ta ja tõdes, et viimasel ajal on tal tunne, et kui muud filmid ei suuda üllatada, siis õudusfilmides on ikka ja jälle midagi huvitavat toimumas igal aastal. "Nii ka Cannes'i filmifestivalilt on parimad just õudusfilmilikud asjad."