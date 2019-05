Tristan Priimägi filmisoovitused: "Ingel", "Vaat kus paar" ja "Heades kätes"

"Ingel" ("El Angel")

Režissöör: Luis Ortega

"Argentiina film, mis räägib tõsielulise loo noormehest, kes hakkas tegelema kriminaalsete pisiasjadega ja asus mingi hetk ka mõrvade juurde," ütles Priimägi "Terevisioonis" ja tõi välja, et Carlos Eduardo Robledo Puch, kellel film põhineb, on istunud vanglas alates 1974. aastast. "Tal ei oleks pidanud mingeid eeldusi, et kriminaaliks hakata, ometigi ta selleks hakkas."

"Eriliselt meedia tähelepanu all oli see, kuidas tema välimus on väga ingellik ning ta sai isegi surmaingli hüüdnime," selgitas ta, lisades, et peategelase välimus ja olek on totaalses konfliktis nende tegudega, mis ta teeb. "Film ise on küll karm, aga ta suudab seda karaterit meile avada, see tegelane ei ole vastik, hoolimata sellest, mida ta teeb."

Samuti tõdes filmikriitik, et "Ingel" on põhiliselt karakteri avamise film, aga on samas jäänud tõetruuks ka päriselt toimunud sündmustele. "Huvitav on ka see, et kui ta arreteeriti lõpuks 11 mõrva süüdistusega, siis ta oli vaid 20-aastane."

"Vaat kus paar" ("Long Shot")

Režissöör: Johathan Levine

Tristan Priimägi rõhutas, et tal on väga hea meel, et saab vahel ka romantilisi komöödiaid soovitada. "Peaosades on Seth Rogen ja Charlize Theron, kus Rogen mängib iseennast ehk siis sellist Shreki ja Theroni tegelaskuju hakkab kandideerima Ameerika presidendiks," ütles ta ja selgitas, et nad on varasemast ajast tuttavad. "Rogeni tegelaskuju hakkab ajakirjanikuna kirjutama Theronile kõnesid."

"Romantilistele komöödiate mitte nii isikupäraselt on filmis probleemid üsna reaalsed, et kas sellistes tingimustes inimesed saavad kokku jääda või mitte," sõnas ta ja tõdes, et samas romantilistele komöödiatele omaselt on lahendused täiesti ebarealistlikud. "Ma saan aru, et Ameerikale meeldiks uskuda seda, et maailm on nii ilus, kui siin filmis kujutatakse, aga Ameerikas sellised asjad loomulikult läbi ei läheks."

"Presidendid on olnud alati romantiliste komöödiate tegelased, see on kuidagi teema, mis ameeriklasi köidab," nentis Priimägi lõpetuseks.

"Heades kätes" ("In Safe Hands")

Režissöör: Jeanne Herry

Film "Heades kätes" ei ole Priimägi sõnul isegi mitte niivõrd konkreetse loo keskne, vaid pigem case study sellest, kuidas toimib süsteem lapsendamisega seoses Prantsusmaal. "Peaosas on laps, kes jäetakse maha, ja mismoodi ta läbi erinevate institutsioonide ja bürokraatia lõpuks leiab tee kohta, kus ta saab hakata normaalse eluga peale, kõlab karmilt."

"Ta on üks tulevase emadepäeva film, emad võiksid seda vabalt vaadata, aga mitte ainult," tõdes ta ja kinnitas, et "Heades kätes" ei ole kindlasti nunnu ega ka lihtne vaatamine. "Prantslastel on see omadus, et nad suudavad sotsiaaldraamasid teha spetsiifilisest asjast, hästi süvitsi minnes ja väga hästi, siin samamoodi on võetud kogu see maailm pulkadeks lahti ja näidatud, kuidas see toimib."

"Ma ütleksin, et ka värskendavalt informatiivne," sõnas filmikriitik lõpetuseks.