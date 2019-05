"Vabandust, et tülitan" ("Sorry to Bother You")

Režissöör: Boots Riley

Andrei Liimetsa sõnul on "Vabandust, et tülitan" üks möödunud aasta olulisemaid Ameerika sõltumatu kino filme. "Film püüdis sügisel Ameerikas päris palju tähelepanu, sest tegu pole mitte lihtsalt Ameerika klassisuhete paroodia, satiiri või kriitikaga, vaid ka üsna teravmeelse rünnakuga kapitalismialuste suunas."

"Lisaks sellele, et tegemist on komöödiaga, on tegu ka küllaltki mõtlemapaneva, satiirilise ja fantaasiarikka filmiga, sest ta on oma lähenemises üsna sürrealistlik," ütles ta ja mainis, et materjali, millele mõelda, on filmis küllalt palju. "Igaüks, kes natukene kaasa mõelda viitsib, leiab siit huvitavaid detaile."

Liimets tõdes, et "Vabandust, et tülitan" ei ole kindlasti selline komöödia, mida vaadates inimene naerda lõkerdaks. "Ma ei ütle, et ta komöödiana iseenesest ka kõige paremini õnnestunud on, vaid ta töötab just sürrealistliku satiirina," ütles ta.

"Hotell Mumbai" ("Hotel Mumbai")

Režissöör: Anthony Maras

"See on film 2008. aasta terrorirünnakutest Mumbais, kus hukkus ligi 200 inimest," ütles ta ja kinnitas, et "Hotell Mumbai" on väga verdtarretav ja kohati sadistliku maiguga dokudraama nende sündmustest. "Film iseenesest on tehniliselt tehtud, põnev ja mõjuv, sest kellele ei mõjuks sellised sündmused, aga ka väga problemaatiline film, sest paraku terrori ja niivõrd traagiliste sündmuste meelelahutuseks kasutamisel on tugev ekspluateerimise maik juures."

Filmikriitik tõi ka välja, et film seab fookusesse just valged rikkad hotellikülastajad, mitte niivõrd kohalikud indialased. "Mul oli kogu aeg tunne, et tahaksin rohkem teada just neist, kes elavad kohapeal ja peavad ka pärast edasi elama," ütles ta ja lisas, et suurim probleem tema sõnul "Hotell Mumbai" juures on hoopis see, et võidukas sõnum on selles, et süsteem elab üle ka need rünnakud ja kõik läheb enamvähem muretult edasi. "Film ise ei märka aga seda, et see süsteem ise võib olla väga suur osa probleemist, mis loob viljaka pinnase radikaliseerumiseks."

Samuti rõhutas ta, et mida keerukamaks lähevad sündmused filmis, seda olulisemad on head näitlejatööd. "Vaataja vajab just keerukamate sündmuste puhul ankrupunkti, kellega või millega samastuda," sõnas ta ja kinnitas, et talle meeldis "Hotell Mumbai" puhul eriti just Dev Patel. "Tema kanda on kõige huvitavam roll."

"Richardi hüvastijätt" ("The Professor")

Režissöör: Wayne Roberts

Andrei Liimets nentis, et filmist "Richardi hüvastijätt" poleks ehk põhjust rääkidagi, kui selle peaosas ei oleks Johnny Deppi. "Tema karjäär on teinud väga suure allakäigu nii professionaalsetel põhjustel, kuna tal pole suuri kandvaid rolle olnud, kui ka eraelus, kuna tal on olnud perevägivalla süüdistusi."

"Filmis "Richardi hüvastijätt" saab ta demonstreerida oma võimeid mõjusa sooloetendusena," ütles ta ja lisas, et Depp mängib üht kirjandusprofessorit, kelle elu on veidi vussi läinud, kes on resigneerunud ning lisaks saab ta teada, et tal on vähk. "Film räägibki sellest, kuidas ta sellega hakkama saab ja mida ta oma eluga saab, otsapidi on tegu komöödiaga, aga räägitakse samas tõsistest teemadest."

Arvestades, et filmis saab samal ajal nii muiata kui käsitletakse ka keerulisi probleeme, on film Liimetsa sõnul hämmastavalt õõnes. "Väga raske on filmist oma ellu midagi üldistusvõimelist kaasa võtta," mainis filmikriitik ja tõdes, et "Richardi hüvastijättu" kannab Johnny Deppi isiklik karisma. "Ilma selleta oleks ta ikka hirmus tühi, kuigi mõned muhedad hetked siin on."