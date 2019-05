Boots Riley debüütkomöödia paljastab tänapäeva kapitalismi orjandusliku külje

Eesti kinolevisse jõudis Boots Riley debüütkomöödia, mis on pälvinud juba kohalike filmikriitikute sooja vastuvõtu. Riley "Vabandust et tülitan" on süsimust ühiskondlik satiir ning terav kriitika rassi- ja klassiteemade aadressil.

Filmi tegevus toimub väljamõeldud paralleelses olevikus, kus mustanahaline peategelane leiab, et ta on super müügimees ning müük läheb oluliselt paremini, kui ta kasutab nii-öelda valgete häält. Teda ülendatakse õige pea nn power caller'iks kohaliku müügifirma ülemisele korrusele staaride sekka, kus müüakse juba väga hulle asju. Filmikriitik Tõnu Karjatse sõnul näitab film aega enne düstoopiasse langemist, ning muu hulgas paljastab ka tänapäeva kapitalismi orjandusliku külje.

"See on hästi piltlikult ära toodud, sümboolselt ja ka sõnaliselt, et kuidas ta käib tänapäeval, et miks laseb selle filmi üks kõrvaltegelane, kes on kunstnik, end loopida vanade mobiiltelefonidega. Sellepärast, et nende kaevandamisel kasutatakse puhtalt orjatööjõudu ja see käib just nimelt praegu. See ei ole väljamõeldud asi, mis võib tulevikus juhtuda."