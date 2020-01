Kultuuriportaal soovitab: "Jagada või mitte jagada" ETV2-s

Mark on rändaja kes usub elu väljaspool kapitalismi. Ta loobus eduka squash-treeneri karjäärist Londonis ja kutsub nüüd Tallinnas liituma kogukonnaga, kus elatakse ilma rahata ning omavahel jagatakse oskusi, kogemusi, toitu ja armastust. Tantristliku energia vallandamise meetod on tema vahendi, et vabastada Eesti inimene omamise instinkti haardest. Selle ülesande täitmisel tuleb Margil seista silmitsi isiklikest ideaalidest veelgi võimsama jõuga.

"Jagada või mitte jagada" on ETV2 eetris teisipäeval, 7. jaanuaril kell 21.30.