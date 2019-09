Kinodesse jõuab dokfilm rahavaba maailma ehitamisest

"Ükski prohvet pole kuulus omal maal, nii ka selle filmi peategelane Mark. Endine edukas squash'i treener pööras selja oma senisele Londoni keskklassi elule ning reisis Eestisse, kus õppis joogaõpetajaks. Oma uusi oskusi ja teadmisi hakkas Mark jagama tasuta ning sellest sündis idee luua Tallinna Jagamiskogukond, mis pakub võimalust elada rahavaba elu. Skvottimine, jagamine, freeganism ja kommuunielu on Eestis enamasti avastamata nähtused. Selline alternatiivne elustiil tekitab kohalikes uudishimu ja Margi jaoks avanevad just kui võluväel kõik uksed." selgitas Minna Hint.

"See on film päriselust. Mark on uussiiruse moevoolu esindaja, kes on võimeline puistama oma südant võhivõõrale, mõjudes ühtaegu karismaatiliselt ja loomulikult, aga samas tekitab selline eksperiment küsimuse, et äkki on tema ideed üllamad kui ta ise," lisas kaasrežissöör Meelis Muhu.

JAGADA VÕI MITTE JAGADA, treiler from Meelis on Vimeo.

Minna Hint on Eesti visuaalkunstnik, kes on teinud mitmeid lühidokumentaalfilme, nende hulgas töö temaatikat käsitlev film "Kolm pilti elust ja ajast" (2006), "Üleriigiline õnn" (2011), mis räägib õnnest ja õnnetu olemisest. Minna Hindi ja Meelis Muhu koostöös valmis 2017 aastal üksiku noormehe tundeelu kirjeldav film "Appi, ma vajan armastust".

"Jagada või mitte jagada" esilinastus toimus tänavu aasta jaanuaris festivalil DocPoint Tallinn ja filmi rahvusvaheline esilinastus toimus Torontos dokumentaalfilmide festivalil "HotDocs" programmis.